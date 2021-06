Hannover

Die Polizei hat am Sonnabend im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gleich mehrere Verstöße festgestellt. Gegen 21.40 Uhr stoppten die Beamten in einem Zivilwagen einen weißen Audi A4 auf der Celler Straße in Hannovers Oststadt. Der junge Fahrer stand nicht nur unter Drogeneinfluss, er oder seine beiden Begleiter hatten zudem noch ein illegales Messer dabei.

Die Kontrolle fand vor den Augen zahlreicher Passanten an der belebten Ampelkreuzung zur Lister Meile statt. Welche Drogen der 21-jährige Fahrer genommen hatte, konnte eine Behördensprecherin am Sonntag allerdings noch nicht sagen. Auf dem Revier musste der Beschuldigte noch am Abend eine Blutprobe abgeben, erst danach durfte er wieder gehen.

Illegales Springmesser entdeckt

Bei der Durchsuchung des Mannes sowie seiner 22- und 23-jährigen Mitfahrer noch an der Lister Meile entdeckten die Polizisten etwas Weiteres: „Ein Springmesser“, sagt die Sprecherin. Da dieses aber nicht konkret einem Verdächtigen zugeordnet werden konnte, wird nun gegen alle drei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Den Audi musste der 21-Jährige an Ort und Stelle stehen lassen.

Von Peer Hellerling