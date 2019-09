Hannover

185 Beamte der Polizeidirektion Hannover haben in der vergangenen Woche in der gesamten Region Verkehrsteilnehmer überprüft. Im Fokus der Aktion stand nach Angaben der Behörde die Sicherheit des Fahrradverkehrs. Insgesamt registrierten die Beamten zwischen dem 2. und dem 9. September dabei 1048 Vergehen. 149-mal waren Radfahrer die Leidtragenden. In 899 weiteren Fällen mussten die Beamten allerdings Verstöße von Radfahrern ahnden.

75-mal ahndeten die Einsatzkräfte das Parken von Autos auf Radwegen, 34-mal Fehler beim Überholen und 21-mal die Verletzung der Vorfahrt. Dazu kamen noch einige kleinere Vergehen. Die häufigsten Verstöße von Radfahrern waren Fahren entgegen der erlaubten Richtung (371-mal), Fahren auf dem Gehweg (306-mal) sowie 96 Rotlichtverstöße. Die Polizeidirektion hat angekündigt, auch in der Zukunft ähnliche große Kontrollen in der Region vornehmen zu wollen.

Von tm