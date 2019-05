Zwei Männer haben am Sonntag einen 30-Jährigen am Vahrenwalder Platz in Hannover überfallen. Die Räuber bedrohten ihr Opfer mit einer Schusswaffe und einem Messer. Sie ließen nur deshalb von ihm ab, weil der Mann keine Wertsachen bei sich hatte. Die Polizei sucht mit Phantombildern nach ihnen.