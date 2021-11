Hannover

Die Corona-Zahlen steigen weiter, und trotzdem gibt es Veranstaltungen in der Stadt. Wir geben einen Überblick über Veranstaltungen in der kommenden Woche.

Gedenkkonzert an Pogromnacht

Jedes Jahr gibt es in der Marktkirche ein Gedenkkonzert an die Pogromnacht Quelle: Nigel Treblin (Archiv)

Vor 83 Jahren brannten in Deutschland die Synagogen. Das Ereignis machte die zunehmende Entrechtung und Verfolgung jüdischer wie auch nicht jüdischer Bürger durch das nationalsozialistische Regime für alle sichtbar. Am Montag, 8. November, dem Vorabend des Gedenktages, lädt die Villa Seligmann gemeinsam mit den Landtag zu einem Gedenkkonzert an die Verbrechen und Ungerechtigkeit von damals. Bei dem Liederabend in der Marktkirche werden Komponisten gewürdigt, die wegen ihrer jüdischen Herkunft mit Arbeitsverbot belegt, ins Exil getrieben, eingesperrt und getötet wurden. Unter anderem spricht Landtagspräsidentin Gabriella Andretta ein Grußwort. Der Eintritt ist frei, die Anzahl der Plätze ist begrenzt und es gilt die 3-G-Regel. Wer kommen möchte, muss sich vorher unter veranstaltungen@lt.niedersachsen.de anmelden. Beginn ist um 17 Uhr.

Stadt zeigt neuste Bücher für Kinder und Jugendliche

Die neusten Bücher für Kinder und Jugendliche zeit die Stadt bei der Jugendbuchwoche. Hier ein Foto von einer früheren Veranstaltung. Quelle: Katrin Kutter

Die neusten Kinder- und Jugendbücher präsentiert die Stadt Hannover bei der am Dienstag, 9. November, beginnenden Kinder und Jugendbuchwoche im Künstlerhaus in der Sophienstraße. Darum herum gruppiert sich ein vielfältiges Programm mit Lesungen, Workshops und dem „Schreibenden Klassenzimmer“, das durch Mitmachen und Erleben zum Lesen und Schreiben motivieren soll. An den Vormittagen gibt es ein Programm für Schulklassen. Einzelbesucher können sich die Ausstellung am Dienstag zwischen 14.30 und 18 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr und am Freitag bis 16.30 anschauen. Nähere Informationen gibt es hier.

Wie geht es in der City weiter?

Strömen künftig die Kunden noch zum Shoppen in die City? Quelle: Michael Thomas

Wird immer mehr beim Online-Händler bestellt, wie bleiben Geschäfte für Kunden attraktiv, wie sieht die City in Hannover in ein paar Jahren aus? Darum geht es bei einer Studie zur Zukunft des Einzelhandels in der Region Hannover, die die Commerzbank am Dienstag, 9. November, in Hannover vorstellt. Die Ergebnisse werden dann sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten diskutiert werden. Und vielleicht gibt es auch eine Antwort auf die umstrittene Frage, ob gesperrte Straßen den Händlern in der City eher nützen oder schaden.

Karnevalisten präsentieren Prinzenpaar

Stephanie I. und Andreas I. waren vor zwei Jahren das Prinzenpaar in Hannover. Quelle: Rainer Dröse

Jetzt geht’s los. Wie überall am 11.11. beginnt auch in Hannover am heutigen Donnerstag die Karnevalssaison. Hier allerdings nicht ganz so laut. Denn das Komitee Hannoverscher Karneval stellt das Prinzenpaar vor. Und sicherlich auch die Grundzüge des Programms der Saison, die vor allem unter Einhaltung der 2-G-Regel stattfinden soll. Nicht ganz einig war man sich bisher, ob es diesmal wieder einen Karnevalszug durch die Innenstadt von Hannover geben soll. 2G könnte man dabei jedenfalls nicht einhalten. Die Lindener Narren starten dann gleich am Donnerstagabend in der Aula der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg mit der Saisoneröffnung. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Altmeister des Schlagers kommt

Roland Kaiser wird seine Fans wieder begeistern. Quelle: Nancy Heusel

Schlager-Altmeister Roland Kaiser gastiert am Freitag, 12. November, in der ZAG-Arena. Und er wird sicherlich die Fans in großen Scharen anlocken. Unter dem Titel stellt er sein neues Album vor. Aber sicherlich hat Kaiser auch einige seiner alten Hits dabei. Beginn ist um 20 Uhr, es gibt im HAZ-Ticketshop noch Karten.

Mädchenchor hat NDR-Vokalensemble zu Gast

Vor dem Vokalensemble singt der Mädchenchor. Quelle: Nancy Heusel

Am Sonnabend, 13. November, ist das NDR Vokalensemble im Chorzentrum Christuskirche in Hannover zu Gast. Unter dem Motto „Dialog im Zeichen der Lotosblume sind Werke von Schumann, Brahms und Toshio Hosokawa zu hören. Die Leitung hat der lettische Dirigent Kaspars Putniņš. Den Auftakt des Konzerts macht der Mädchenchor Hannover. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 21 Euro, Karten gibt es hier.

