Ein Ort, wo man sich geborgen und zuhause fühlt. Dort, wo die Familie ist, die Freunde sind, wo man aufgewachsen ist, wo man sesshaft geworden ist. Heimat hat viele Bedeutungen. Doch wie ist es, wenn man keine Heimat hat? Wie ist es, zwei oder gar mehrere Heimaten zu haben? Diesen Fragen sind zehn Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule im Rahmen ihren szenischen Vorführung „#Haymatsounds“ auf den Grund gegangen. Das szenische Konzert hat jetzt im Kulturzentrum Pavillon stattgefunden.

Texte, Musik, Geräusche – so klingt Heimat

„Arabische Ziffern – deutscher, arabischer Name – nicht deutsch“ tragen die Schüler im Chor vor. Im Fokus steht der Gedichtband „Haymatlos“. Darin sind Werke verschiedener Dichter enthalten, die ihre Erfahrungen mit Flucht aus der alten Heimat, Zugehörigkeitsgefühl, Akzeptanz, Migration, Rassismus, Familiengeschichten und Identität in Form von Gedichten zum Ausdruck bringen. „Die Stimmen dieser Menschen sind wieder lauter geworden“, sagt Friederike Ankele vom Musikland Niedersachsen. Es geht um „Stimmen, die uns warnen sollten, vor einer Gesellschaft, die keine Farben kennt“. Die Elftklässler haben die in den Gedichten transportierten Emotionen musikalisch umgesetzt und die Texte teils gesungen vorgetragen. Mit den analogen und elektronischen Kompositionen sollte veranschaulicht werden, wie „Heimat“ klingt.

Aurélia Lampasiak übernimmt Projektleitung

Dazu haben die Elftklässler unter der Projektleitung von Violinistin Aurélia Lampasiak nicht nur mit bekannten Instrumenten wie Saxophon und der Kistentrommel Cajón musiziert, sondern auch eine Geräuschkulisse aus fremd klingenden Sounds geschaffen. Da gibt es zum Beispiel das schrille Knartzen, das durch das Streichen mit einem Geigenbogen auf der Kante eines Pappkartons ensteht. Das Zerreißen von Papier und das sanfte Knistern damit erinnert an den derzeitigen Trend der ASMR-Videos im Internet – der Soundtrack zur New-Age-Enspannungsübung bei Youtube (ASMR steht für Autonomous Sersory Medidian Response). Weniger bekannt ist die persische Stachelgeige, die zum Einsatz kommt. Gespielt wird die sogenannte Kamantsche von Hesam Asadi.

Zur Galerie Die Schüler der Leonore-Goldschmidt-Schule präsentieren ihr szenisches Konzert „#Haymatsounds“

Etwa vier Monate hat die intensive Projektarbeit an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Mühlenberg gedauert, der Förderverein der Schule stand dabei Pate. Philip Strey ist einer der Schüler, die beim Projekt als Teil des Wahlpflichtkurses Musik mitgemacht haben. Im szenischen Konzert spielt der 16-Jährige unter anderem Saxophon. Die Arbeit am Projekt sei eine lehrreiche Erfahrung gewesen, die sehr viel Spaß gemacht habe sagt er. „Heimat bedeutet für mich, dass man sich wohlfühlt und an etwas gebunden ist, wo man sein kann, wie man ist“, sagt Philip Strey.

Förderpreis für Musikvermittlung

Am Abend der Vorführung wird „#Haymatsaounds“ mit dem Förderpreis Musikvermittlung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und vom Musikland Niedersachsen ausgezeichnet. Der Konzeptpreis wird alle zwei Jahre an bis zu sechs herausragende Projekte zur Musikvermittlung in Niedersachsen verliehen. Die Jury entscheidet auf Grundlage der eingereichten Projektideen, sodass der Preis nicht an ein bereits im Vorfeld realisiertes Projekt verliehen wird. Mit der Auszeichnung dieses Projekts habe die Jury Weitsicht bewiesen, da das Konzept von „#Haymatsounds“ aufgegangen sei, sagt Friederike Ankele vom Musikland Niedersachsen in ihrer Laudatio.

„Nicht früh genug können wir damit anfangen, Stimmen auszubilden, die sich lautstark für ein Miteinander einsetzen, das jedem und jeder eine Heimat bietet“, sagte Ankele. „#Haymatsounds“ war in diesem Jahr einzigartig, denn das Projekt habe nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch einen transkulturellen Ansatz geboten. Zudem seien die neuen Medien in die Arbeit einflossen.

Projektleiterin Aurélia Lampasiak nimmt stellvertretend den Preis von Sparkassenstiftung und Musikland Niedersachsen entgegen. Quelle: Lisa Eimermacher

Plädoyer für neue Ideen im Musikunterricht

Stefan Becker von der Sparkasse Hannover überreicht Aurélia Lampasiak die Trophäe stellvertretend für das Projektteam, zu dem auch Matthias Meyer (elektronische Komposition), Marlene-Sophie Haagen (szenische Arbeit), Hesam Asadi (Kamantsche) und Felix Porth (Bühnenbild) gehören. „Die Aufführung hat uns allen gezeigt, dass niemand davon unberührt geblieben ist, was Musik für eine Sprache sein kann, die uns tiefer und unmittelbarer erreicht, als es das Wort kann“, sagt Stefan Becker. Ihn freue es, dass das Projekt zeige, was für ein Potenzial Musikunterricht für die Persönlichkeitsbildung habe.

Von Lisa Eimermacher