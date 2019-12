Hannover

Wer am 4. Juni 2020 Paul McCartney nah sein möchte, sollte sich sputen. Die Sahne-Sitzplätze in der A-Kategorie im Innenraum der HDI-Arena sind fast weg. Nur in Block A 3 gab es gestern noch ein paar Stühlchen, die besten fünf, sie heißen „Top Seat Golden Circle“, in Reihe 10 und 11. Kosten: 1132 Euro. Nicht für alle zusammen, sondern pro Sitz. Nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern offiziell. Macht bei drei Stunden Show 6,28 Euro pro Minute. Das gab es so in Hannover noch nie. Und war offensichtlich eine Ausnahme.

„Ein Versehen“, sagt Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, es sei ein technischer Fehler passiert. Dass Preise in diesen Top-Kategorien „nachfragebedingt variierten“, sei, wie beispielsweise in den USA schon lange, seit einiger Zeit auch in Deutschland Usus und werde Kartenkäufern auch so kommuniziert. Damit beauftrage das Management des Künstlers Drittagenturen, auf die Hannover Concerts als örtlicher Veranstalter allerdings keinen Einfluss habe. Allerdings seien 1132 Euro deutlich überhöht. Die Plätze sind am Dienstagabend zunächst aus dem Verkauf genommen worden und sollen nun zum ursprünglichen Preis von 382 Euro wieder angeboten werden.

Aus dem Verkauf genommen

Auch im Unterrang auf der Westtribüne waren kurzzeitig einige Karten zu Preisen von 597 Euro im Verkauf. Auch sie sind gestern aus dem Verkauf rausgenommen worden. Einige wenige Fans haben nach Rögers Worten Tickets zu den stark überhöhten Preisen gekauft, mit ihnen werde man sich nun in Verbindung setzen.

In den günstigeren Tribünenkategorien, die zwischen 97 und knapp 200 Euro liegen, gibt es für das Konzert noch einige hundert Karten zu stabilen Preisen ohne jeglichen „Uplift“. Paul McCartney gibt am 4. Juni sein einziges Deutschland-Konzert in der HDI-Arena.

Lesen Sie auch

Warum Paul McCartney in Hannover spielt

Von uj