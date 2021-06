Hannover

Es ist fast alles wie ein richtiges Sommerkonzert. Schönes Wetter, viele Leute, eine Band mit Bock und kratzigen Gitarren. Dass alle Tests vorweisen mussten, merkt jetzt schon keiner mehr, dass Bier per QR-Code bestellt, per Paypal bezahlt und an den Platz gebracht wird, ist kein Ausnahmezustand, sondern ein Geschäftsmodell. Und dass die Menschen auf der Parkbühne eine Sitzgelegenheit haben, die sie nutzen können, aber nicht müssen, ist dem einen oder der anderen mit der Zeit vielleicht auch ganz angenehm. Denn es ist Fury, sechs Sechziger, grob aufgerundet, eine Band, die länger Pause macht als die Beatles oder Abba existiert haben.

Freund der Fury-Familie: „Prinzen“-Sänger Tobias Künzel. Quelle: Samantha Franson

Stimmung: wohlwollend bis euphorisch

Und wer sich gefragt hat, ob das überhaupt Sinn ergibt, nach 13 Jahren nochmal mit einem richtigen Album zu kommen und das auch noch noch teilweise auf physischen Tonträgern zu verkaufen, merkt spätestens an diesem lauschigen Abend: ja, das war eine gute Idee. Und hier auf der Parkbühne, wo sie sich einst verabschiedeten, erst recht. 1000 Fans sind da, die Stimmung ist wohlwollend bis euphorisch. Rund zwei Jahre sei es her, „dass wir vor Menschen gespielt haben, die nicht in Blechkisten gesessen haben“, sagt Sänger Kai Wingenfelder. Jubel. Bis heute. Doch nur fast ein normales Konzert.

Dreht eine Runde: Kai Wingenfelder. Quelle: Samantha Franson

„Now“, so heißt knapp das neue Werk, steht denn auch im Mittelpunkt frühen Abends, gut flutschende Rocksongs, oft treibend und kraftvoll, immer melodisch, hymnisch zuweilen: „Letter to myself“, „All about us“ (mit Prinzen-Sänger Tobias Künzel als Gast), das kurze „Replay“ – Partystimmung auf der Parkbühne. Das war immer so, aber bei „Now“ haben die sechs noch eine Schippe drauf gelegt, als ob sie eine Art Altersbeweis antreten wollten: Sehr her, wir brennen die Hütte noch ab.

Bassist Christian Decker (links) und Gastmusiker Martin Huch. Quelle: Samantha Franson

Furys in Laberlaune

Natürlich bliebt viel Zeit für alte Hits wie „Land of Milk and Honey“, „When I’m dead and gone“ oder „Radio Orchid“, bei dem Wingenfelder nicht das einzige Mal durch die coronakonform gelockerten Zuschauerreihen läuft. Auch für ein paar Sentimentalitäten ist Zeit. „Der größte Erfolg nach 30 Jahren ist es, hier zu stehen, alte und neue Lieder zu spielen, und Menschen hören uns zu“, sagt Gitarrist Thorsten Wingenfelder. Ansonsten sind die Furys, vor allem Christof Stein-Schneider zwischen den Songs in vortrefflicher Laberlaune, aber auch das wirkt irgendwie befreit. Es ist ein schöner, warmer, fast normaler Konzertabend. In jeder Hinsicht. Wurde auch Zeit.

Für das Fury-Konzert am Sonntag gibt es hier noch Karten

Von Uwe Janssen