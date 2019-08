Hannover

Er ist der aktuell größte Popstar der Welt: Ed Sheeran. Seit seinem Konzert in Hannover am Freitag ist der 28-jährige Brite der Rekordhalter für die meistbesuchte Tour jemals – und stellt mit mehr als acht Millionen Konzertbesuchern während seiner „Divide Tour“ sogar den einstigen Rekord von den Rockgrößen von U2 ein. „Die beiden größten Konzerte davon habe ich in Deutschland gespielt“, sagt Sheeran zum Beginn seines Konzerts am Sonnabend, zu dem 65.000 Fans gekommen sind, um ihren Superstar zu feiern.

Und der versteht es, die Menge in seinen Bann zu ziehen. Ganz alleine steht er auf der Bühne, alles, was man hört, ist von ihm handgemacht. Es begeistert, wie der Engländer nur mit seiner Gitarre, einer Loop-Maschine und einem Mikrofon ausgerüstet, eine so große Menge zum Beben bringen kann. Dabei entstehen die Songs vor Ort ganz langsam. In den Intros nimmt Sheeran sich selbst auf, lässt das soeben gespielte wieder abspielen, legt Beats und Gesang einfach übereinander, bis die bekannte Melodie komplett ist.

Dabei schafft Sheeran den Spagat zwischen schon fast kitschigen Schmuse-Balladen wie „Thinking Out Loud“ und „Perfect“ bis hin zu schnellen, durchaus tanzbaren Liedern wie „Shape of You“ oder „Galway Girl“ oder aber „You Need Me, I Don’t Need You“, das er als Zugabe im Deutschlandtrikot spielt.

Das Konzert am Sonnabend eröffnet er mit „Castle on the Hill“ – wie schon am Vorabend. Auch Hits wie die neue Single mit Justin Bieber „I Don’t Care“ oder „Don’t“ stehen auf dem Programm. Nebenbei berichtet der sympathische Sänger, dass Deutschland zu einem seiner Top 5 Länder gehört. „Ich komme gerne einfach so hier her, im Urlaub beispielsweise“, sagt er und ergänzt: „Um Bier zu trinken und Würstchen zu essen.“ Doch er hat auch eine traurige Nachricht: „Das wird mein letztes Konzert in Deutschland für eine lange Zeit sein“, sagte Sheeran, der zur Zeit an seinem neuen Album arbeitet.

Zara Larsson und James Bay im Vorprogramm

Doch die Besucher feierten nicht nur Ed Sheeran, denn dieser hatte sich als Support zwei hochkarätige Künstler mit ins Boot geholt. Eröffnet wurde der Konzertabend von Zara Larsson. Die junge Schwedin kann mit Anfang Zwanzig bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Als zehnjährige gewann sie die schwedischen Version von „Das Supertalent“, 2013 erschien dann ihre erste Single „Uncover“. Hierzulande wurde sie vor allem durch die Songs „Sundown“ und „Symphony“ bekannt. Und auch der strömende Regen konnte der Stimmung bei ihrem Auftritt, an dessen Ende die Frau mit der quitschgelben Hose klitschnass war, keinen Abbruch tun.

Das Wetter schien es mit James Bay besser zu meinen – er blieb bei seinem Auftritt trocken. Am Freitagabend musste das Konzert des britischen Songwriters James Bay abgesagt werden, am Sonnabend lieferte er dafür eine beeindruckende Show ab. Seine ersten Erfolge feierte Bay mit seinem Debüt-Album „Chaos and the Calm“ 2015, er wurde sogar für mehrere Grammys nominiert. Auf dem Messegelände spielte er unter anderem Hits wie „Peer Pressure“, „Bad“ und seinen Superhit „Hold Back the River“.

