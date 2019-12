Konzert und Lesung: Alexa Hennig von Lange kommt in die Kreuzkirche

Hannover

Die Kreuzkirche lädt am dritten Adventssonntag für 19 Uhr zu einem festlichen Abend ein. Die Kirche wird dabei festlich illuminiert sein. Auf dem Programm stehen Musik und eine Lesung. Die prominente aus Hannover stammende Autorin Alexa Hennig von Lange, Jahrgang 1973, gilt als Mitbegründerin der deutschen Popliteratur. In der Kreuzkirche liest sie aus ihrem Buch „Die Weihnachtsgeschwister“. Feierliche Klänge gibt es von Kreuzkirchenkantor Axel LaDeur.

Michael Krowas singt mit seiner Jazzband in der Kreuzkirche. Quelle: privat

Und unter dem Motto „Have yourself a jazzy little Christmas“ spielt die Band um Sänger und Gitarrist Michael Krowas. Begleitet wird er von Bassist Hervé Jeanne, Pianist Andreas Meyer, Schlagzeuger Dieter „Zipper“ Schmigelok und Saxofonist und Flötist Thomas Zander. Die Band hat eigene Lieder, Popklassiker und Weihnachtslieder in swingenden Varianten im Programm. Die Eintrittskarten kosten 15 Euro an der Abendkasse.

Von Volker Wiedersheim