Hannover

In Augsburg wollte Helge Schneider nicht mehr. Weil er sich beim Auftritt von Servicepersonal zwischen den Zuschauern gestört fühlte, brach der Entertainer kürzlich nach 40 Minuten ein Konzert verärgert ab. Für seinen geplanten Auftritt in Hannover ist das nicht zu erwarten. Dort soll Schneider am 10. September in der Reihe „Back on Stage“ auf der Gilde-Parkbühne stehen.

In Hannover vielleicht keine Bewirtung während der Show

Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts, gibt sich entspannt. Der Aufbau an der Gilde-Parkbühne sei anders als beim Konzert in Augsburg. Dort spielte Schneider vor einem Publikum in Strandkörben. Das ganze Drumherum passte dem Unterhaltungskünstler offenbar nicht. Vor allem Gastropersonal direkt vor der Bühne brachte ihn aus dem Tritt. Mit einem „Das geht mir ziemlich auf den Sack“ verließ er entnervt den Auftrittsort.

Röger glaubt nicht, dass Ähnliches in Hannover droht. An der Gilde-Parkbühne sitzt das Publikum auf Stühlen. „Wir sind jederzeit in der Lage, während des Konzerts keine Gastronomie anzubieten. Das werden wir vorher mit ihm absprechen“, versichert der Geschäftsführer von Hannover Concerts.

Schneider setzt Konzertreihe fort

Helge Schneider hatte offenbar Probleme mit dem Format in Augsburg. Der Komiker und sein Management haben auch seine weiteren geplanten Auftritte in der Reihe „Strandkorb Open Air“ abgesagt. Alle anderen Konzerte seiner Tournee sollen aber stattfinden.

Auf seiner Website äußert Schneider „Respekt für das große Engagement des Veranstalters, welches mit der Entwicklung eines neuen Konzeptes überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht“ habe. Für ihn persönlich passe das aber leider nicht.

Von Bärbel Hilbig