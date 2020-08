Hannover

Es wird heiß an diesem Wochenende. Und musikalisch. Gut, dass die behutsame Wiederauferstehung des Livemusikgeschehens zurzeit praktisch ausschließlich open air statt findet. Das klingt nach lauen Sommernächsten. Wir geben den Überblick über die Konzerte und geben einen Tipp zum Hofladen-Hopping sowie zur Abkühlung eine Übersicht der wichtigsten Eisläden.

Drei Frische-Routen für Hofladen-Hopper

Katja Tegtmeier in ihrem Hofladen in Liethe. Quelle: Daniel George

Bewusste, gesunde, frische Ernährung und regionale Produkte haben einen festen Platz gefunden in unserer Gesellschaft. Und dass man sich ab und zu bewegen sollte, ist auch angekommen. Wenn man beides höchst vergnüglich unter einen Hut bekommen will, landet man bei den Hofladentouren in der Region Hannover – und vielleicht im Hofladen der Kochs im Wunstorfer Ortsteil Liethe.

Der Betrieb wird mittlerweile in dritter Generation geführt. Im Hofladen begegnet man Katja Tegtmeier, deren Großvater seine Landwirtschaftserzeugnisse einst „an der Straße verkauft hat“. Heute ist der Familienbetrieb erweitert um den Laden, in dem es von der Kartoffel über Salate, Biofleisch bis zum Ketchup aus dem Kochtopf zu kaufen gibt. Seit 2016 ist der Betrieb um ein schickes Hofcafé erweitert. Und zudem gibt es einen großen Spielplatz – ein rundes Familienerlebnis für Radwanderer und Hofladen-Hopper.

Der Hof ist eine von insgesamt 20 Stationen der Route am Steinhuder Meer, die auf Radwanderwegen durch den Naturpark führt. Die Tour ist in vier Abschnitte gegliedert, sonst wäre es zu viel, und irgendwann ist der Korb ja auch voll. Der Fahrradbus (Regiolinie 835) kann in die Routenplanung einbezogen werden. Neben der Steinhuder-Meer-Route gibt es zwei weitere Hofladentouren durchs Calenberger Land und durchs Burgdorfer Holz. Ausführliche Karten mit allen Informationen gibt es in der Tourist-Info am Bahnhof oder auch als PDF zum Download unter hier.

Kulturwiese mit Musik und Diskussion

Kuersche spielt auf der Kulturwiese. Quelle: Tim Schaarschmidt

Corona trifft die Kulturszene hart, aber wenn man dieser Pandemie überhaupt etwas Positives abgewinnen kann, dann sind es gute Ideen und Zusammenhalt. So haben sich der Pavillon, das Kulturzentrum Faust und das Musikzentrum gemeinsam die Kulturwiese einfallen lassen – eine Mischung aus allem, was die Soziokultur ausmacht inklusive des Huteintritts: Jeder soll zahlen, was er für angemessen und richtig hält.

Am Donnerstag ging der Dreitagereigen auf dem Faust-Gelände los, am Freitag gefolgt von Flamenco-Altmeister Jorge de la Guardia und seiner „familia“ auf der Bühne. Am Sonnabend treten ab 18 Uhr die Musiker Maciek (Reggae-Pop) und ab 19 Uhr Kuersche (Pop-Folk-Rock) auf, schon um 16 Uhr wird soziokulturpolitisch diskutiert, unter anderem mit Vertretern des Landesverbandes Soziokultur Niedersachsen und Klubnetz, einem Zusammenschluss niedersächsischer Konzertkulturschaffender. Die Kulturwiese läuft nach den geltenden Hygieneregeln ab, alle Besucher sollen eine Maske dabei haben.

Drive-in-Futterfest in Döhren

Man darf ja eigentlich schon wieder anders essen, doch der Drive-in-Foodmarkt an Pfingsten war so erfolgreich, dass die Organisatorinnen ihn an diesem hochsommerlichen Wochenende wiederholen. Eine Reihe von Foodtrucks wird also mit dem Auto angefahren, es gibt reichlich Burger von vegan bis vollfleischig, Bowls und vieles mehr. Die Speisen kann man vorher unter fremdessen.com aussuchen, es fällt pro Bestellung eine Servicepauschale von 3 Euro an. Auf dem Festplatz Döhren, heute von 17 bis 21 Uhr, Sonnabend von 12 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Jazz im Pop-up-Biergarten

Spielte schon mit Weltstars wie Randy Crawford, Lionel Hampton und den Temptations: Stephan Abel. Quelle: handout

Eigentlich ist nix los auf der Expo-Plaza in diesem Sommer. Aber es gibt einen Biergarten, einen sogenannten Pop-up-Biergarten, wie es zeitgemäß heißt. Der ist jetzt da, etwa in der Nähe der Treppe zur Stadtbahn, und bevor er wieder weg ist, gibt es einige Veranstaltungen zum erfrischenden Kaltgetränk. Am Sonntag zum Beispiel, da konzertiert ab 15 Uhr Hannovers Saxofon-Ass Stephan Abel für die Gäste, und das in Triobesetzung zusammen mit dem Bassisten Peter Schwebs und dem Pianisten Elmar Braß. Neben Jazzstandards spielen die drei auch Eigenkompositionen, das alles unter freiem Himmel und bei mutmaßlich fantastischem Wetter. Zehn Leute dürfen an einem Tisch sitzen, 28 Euro kosten die Karten, sie sind unter tickets.haz.de zu bekommen.

Barocker Sonnenaufgang mit Kaffee und Wecke

Sonnenuntergang im Barockgarten zu Herrenhausen, das kennt der eine oder andere von manchem lauen, konzertanten, illuminierten oder feuerbewerkten Sommerabend. Aber Sonnenaufgang? Das ist eine Sache für echte Earlybirds oder Nachteulen, je nach Aus- und Aufgangslage. Geht aber – am Sonntag um 5 Uhr öffnet der Garten für die Spezies Natur- und Kulturfreund, es gibt neben einem Bilderbuchsonnenaufgang poetische Texte und Musik zum Thema, einen Spaziergang durch die Anlagen und sogar noch einen Kaffee plus Wecke obendrauf. Ab 4.30 Uhr ist der Garten offen, die Kasse auch: 10 Euro kostet diese ungewöhnliche frühe Vergnügen.

Sinatra-Gefühle im Strandclub

Marc Masconi. Quelle: Nancy Heusel

Man muss nur ein bisschen Druck machen. Hat das Leibniz-Theater getan, hat das launige Wetter der vergangenen Tage provoziert, mit Strandkonzerten, kühlen Getränken und lässiger Stimmung im Azzurro-Beachclub am Blauen See in Garbsen. Und siehe da: Der Sommer kommt mit aller Wucht zurück, und der erste Künstler, der in diesen heißen Genuss kommt, ist am Sonntag Markus Matschkowski. Der hat früher mit Sängerin Gertraud Wagner konzertiert, heute ist er unter dem Namen Marc Masconi als Solointerpret unterwegs und singt Evergreens von Tom Jones bis Frank Sinatra. Um 18 Uhr geht es los. Infos und Karten: leibniz-theater.de.

Na, Appetit auf Eis? Dann haben wir Sie mit diesem Eisbild wohl kalt erwischt. Quelle: Stephanie Zerm

Es wird heiß – Lust auf Eis?

Sommerliche Temperaturen lassen Schlangen vor den Eisdielen in Hannover länger werden. Doch wo gibt es überall eine Eisdiele – und wo schmeckt das Eis am besten? In dieser Übersicht haben wir 25 Eisdielen in Hannover aufgelistet, inklusive Besonderheiten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten. Hier geht es zur Übersicht.

