Am Mittwoch, 31. Juli, startet das Maschseefest 2019 und macht Hannover – na ja: irgendwie zum südlichsten Küstenort Norddeutschlands. Und zum größten Publikumsmagneten der Region. Rund 2,4 Millionen Besucher haben die Veranstalter im Vorjahr gezählt. Und am Montag haben sie vorgestellt, was die Gäste in diesem Jahr, bei der 34. Ausgabe der Seesause, bis zum Finale am 18. August an Neuigkeiten und an Bewährtem erwartet. Ein Überblick:

Syrisch, Kultpizza und mehr – neue Gastro am Ufer

Für die meisten Besucher an der Uferpromenade ist die kulinarische Vielfalt der rund 50 Restaurants ausschlaggebend für einen Besuch. Neu ist in diesem Jahr: Die beliebten Pizza-Restaurants Francesca & Fratelli, die bereits mit mehreren Zweigstellen in der Stadt vertreten ist, kommen auch an den See. Auch das Restaurant Al Dar aus der Königstraße ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei: traditionelle, syrische Küche wird hier in der Fingerfood-Variante angeboten. Und auch den Burger aus dem Lindener Pub The Harp gibt es in diesem Jahr ebenfalls das erste Mal am See, und ebenso die Burritos und gesunden Bowls des mexikanischen Restaurants Locorito (in der Stadt in der Schmiedestraße und der Nelkenstraße zu finden).

Francesca Pagano und Kadir Elveren haben bereits mehrere Filialen ihrer Kette Francesca & Fratelli eröffnet. Dieses Jahr sind sie auch auf dem Maschseefest. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Natürlich haben auch altbewährte Gastronomen ihr Stände beim Maschseefest aufgeschlagen: Unter anderem gibt es südafrikanische Küche bei Capetown, herzhafte Mahlzeiten und Snacks im Tiroler Seehaus oder kanadische Klassiker wie Flammlachs bei Yukon Forrest.

Um den Besuch beim Maschseefest planen zu können, ist bei einigen Betrieben eine Tischreservierung online möglich. Ein Übersicht gibt es hier.

Partys für die Queer-Szene

Die Fußballkneipe Nordkurve wird auch in diesem Jahr zur Partylocation. Quelle: Rainer Dröse

Eine Partyneuheit in diesem Jahr ist der „Queer Wednesday“: Mittwochs, 7. August und 14. August, lädt die schwul-lesbische Szene zu Partys ins Paradiso in der Nordkurve. Dann gibt es DJ-Live-Acts, Drag-Queens, Travestieshows.

Zum ersten Mal hat sich die Hannover Veranstaltungsgesellschaft ( HVG) in die Nordkurve eingemietet. In den vergangenen Jahren hatten Technopartys vermehrt zu Beschwerden durch Anwohner geführt. Die HVG will das mit ihrer Übernahme verhindern und hat nun ein eigenes Programm auf die Beine gestellt. Neben den „Queer Wednesday“-Partys gibt es Auftritte von DJ Antoine („Welcome to St. Tropez“) am Eröffnungsabend (31. Juli) oder verschiedene Retro-Partys mit Musik aus den Achtziger- und Neunzigerjahren.

Konzerte am Land

Für die neue Auflage des Maschseefests haben sich die Veranstalter ein Musikprogramm überlegt, das die Bezeichnung bunt auch verdient. Bei den Konzerten am Nordufer sticht vor allem der Name Lou Bega heraus: Vor 20 Jahren landete der Latin-Pop-Sänger mit „Mambo No. 5 (A Little Bit of)“ seinen Überhit. In Deutschland hielt sich der Ohrwurm über ein halbes Jahr in den Charts, weltweit wurde die Single rund acht Millionen Mal verkauft. Am Sonnabend 10. August, spielt Lou Bega auf der Bühne am Nordufer. Der Eintritt ist, wie für alle Konzerte frei.

Lou Bega spielt auf dem Maschseefest. Bekannt wurde er mit dem Song „Mambo No. 5“. Quelle: MDR/Andreas Lander

Weitere unterhaltsame Auftritte verspricht die die Modern-Talking Coverband Modern Talkking am 9. August im Club Paradiso, der ESC-Teilnehmer Michael Schulte am 2. August und der Singer-Songwriter Kelvin Jones am 3. August. Bei spielen an der Nordufer-Bühne.

Am 17. August lädt die HAZ wieder zum traditionellen Jazz-Frühschoppen mit dem Christian von der Osten Trio. Die Band ist eine echte Institution auf dem Fest und schon seit Jahrzehnten dabei. Ein Übersicht zu allen Konzerten auf dem Maschseefest, finden Sie hier.

Spektakel im Wasser

Nach drei Jahren Pause kehrt die Ruder-Bundesliga zurück auf den Maschsee. Am Sonnabend, 3. August, gehen 18 Mannschaften über die Sprintdistanz von 350 Metern an den Start. Mit dabei sind der Olympia-Finalist Tobias Kuhne sowie die ehemaligen Nationalruderer Jan Westphalen und Jannik Meinke. Der Renntag beginnt um 11.30 Uhr, zwischen 13.25 und 18 Uhr folgen die K.o.-Runden für die Frauen und Männer.

Wie auch in den Vorjahren werden bei der 34. Ausgabe des Maschseefests einige Klassiker fortgeführt. Dazu gehört das Fackelschwimmen: Am Sonnabendabend, 10. August, werden rund 100 Taucher den See mit ihren brennenden Fackeln in ein Lichtermeer verwandeln. Dabei schwimmen sie ab 21.30 Uhr über eine zwei Kilometer lange Strecke vom Westufer in Richtung Süden.

Am Sonntag, 11. August, geht es beim Crazy Crossing darum, Hannovers Haussee mit ungewöhnlichen Booten zu überqueren. Als Traktor gestaltete Schlauchboote und Flöße in Fantasy-Optik – beim Design der Fortbewegungsmitteln werden den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, ihre Boote schaffen es ohne zu kentern vom Courtyard-Hotel zum Sprengel-Museum. Der Startschuss für das Rennen ist um 15.30 Uhr.

Am 17. August steht das Entenrennen an. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Am 17. August, dem letzten Festsonnabend, färbt sich der Maschsee am Nordufer gelb: Beim traditionellen Entenrennen schwimmen Tausende Plastikenten für den guten Zweck um die Wette. Für 5 Euro können Interessierte eine Tier „adoptieren“. Beim Wettkampf im vergangenen Jahr wurden 5000 Enten zu Wasser gelassen. So konnten über 40.000 Euro für die Ersttypisierung möglicher Knochenmark- und Stammzellenspender zur Bekämpfung von Blutkrebs gewonnen werden.

