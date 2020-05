Vahrenwald

Es ist ein Reigen der besonderen Art: Bereits zum dritten Mal sind Profimusikerinnen bei einem Hofkonzert am AWO-Seniorenzentrum Vahrenwald aufgetreten. Die betagten Bewohner haben sich dafür im Garten niedergelassen, manche lauschen von ihrem Fenster oder Balkon aus. Seit Mitte März gilt das Besuchsverbot in Pflegeheimen, zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Konzerte bringen in dieser Situation Leben in die Heime und sind eine willkommene Abwechslung.

Sopranistin Bettina Delius winkt herzlich in die Runde. „Bitte mal winken und die Instrumente benutzen!“, ruft sie. Manche Senioren schütteln Rasseln, und beim Auftaktlied singen viele mit. „Alle Vögel sind schon da“ kennt wohl jeder, auch ohne die verteilten Textblätter. Und aus dem Mund einer ausgebildeten Sängerin klingt das Volkslied prächtig wie nie zuvor.

Anzeige

Chansons gegen den Corona-Blues

Akkordeonistin Nastja Schkinder und Sopranistin Delius vom Verein Musiktheater Operamobile haben ein Programm mit Chansons rund um Paris und die Liebe zusammengestellt. Dazu gibt es schließlich viel zu sagen. Delius wiegt sich im Takt, steigt gelegentlich auf ein Mäuerchen, damit das betagte Publikum sie besser sehen kann. Der „Chanson d’Amour“ erklingt, Edith Piafs „La Vie en Rose“, auch „Ganz Paris träumt von der Liebe“ und „Im Café de la Paix in Paris“.

Weitere HAZ+ Artikel

„Vive la France!“, ruft ein alter Herr fröhlich und reckt seinen Arm in die Luft. Nach einer halben Stunde ist das beschwingte Konzert vorbei. „Wunderschön!“, schwärmt Bewohnerin Anneliese Käding. „Für solche Sachen bin ich immer zu haben. Da braucht mich niemand zweimal fragen. Und wenn dann noch die Sonne dazu scheint ...“, meint die 98-Jährige.

Sopranistin Bettina Delius und Akkordeonistin Nastja Schkinder schicken Grüße auf die Balkone. Quelle: Samantha Franson

Konzertreihe hilft auch den Künstlern

Heimleiterin Christiane Guse und Konstanze Löffler, Quartiersentwicklerin im AWO-Bezirksverband Hannover, haben sich die Aktion ausgedacht. Eigentlich hatten sie wenig Hoffnung, dass es klappen könnte. Doch als sie Fördergeld bei der deutschen Postcode-Lotterie beantragten, kam innerhalb von zwei Tagen eine Zusage über 7200 Euro. Insgesamt kostet die Konzertreihe 9000 Euro, der AWO-Bezirksverband trägt 20 Prozent. Bis Juli sind nun wöchentlich, meist am Sonntag, Hofkonzerte geplant.

„Wir wollen damit auch die Künstler unterstützen, die jetzt ja wenig Auftrittsmöglichkeiten haben“, sagt AWO-Quartiersentwicklerin Löffler. Das Musiktheater Operamobile ist für mehrere Termine gebucht, aber auch andere Gruppen und Künstler kommen ins Seniorenzentrum. Insgesamt treten rund 15 verschiedene Musiker auf, die jeweils 300 Euro Gage bekommen.

„Gott sei Dank haben wir bisher Glück gehabt und keine Corona-Infektion im Haus“, berichtet Heimleiterin Guse. Doch die Bewohner müssen zur Vorsicht auf alle Gemeinschaftsaktivitäten wie Singen, Gymnastik oder Spielen verzichten. Guse bedauert das sehr. „Am Ende haben wir hoffentlich kein Corona, aber können die Gelenke nicht mehr bewegen. Das ist ein Dilemma.“

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig