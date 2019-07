Hannover

Mitte Dezember 1995. Im Musiktheater Bad tritt eine Band auf, der ein handfester Ruf vorauseilt: Böse Gesichter, harte Gitarren, eklige Texte und Feuer auf der Bühne. Das reicht für den Status „Musste gesehen haben“. Rammstein, sechs Ex-Punks aus Ost-Berlin und Schwerin, haben sich reorganisiert, mit beeindruckendem Corporate Design. Vom Bandnamen über die Songthemen bis zum rollenden R und einer eindeutig zweideutigen Kommunikationsstrategie ist alles Provokation.

Lindemann erinnert an Schwarzenegger : „Auch der Körperbau stimmt“

Zwei Monate zuvor waren sie schon mal in Hannover gewesen, als Vorband von Project Pitchfork, nun sind sie die Attraktion. Das Musiktheater, wohlgemerkt die kleine niedrige Halle, nicht das größere Außengelände, hält der Show stand, nicht alle Besucher können sich schon einen Reim auf diese seltsame Show machen – auch das passt wunderbar in die Zwielicht-Strategie der Band. Die Beobachterin der HAZ, der das Spektakel 21 Zeilen wert ist, fühlt sich bei Sänger Till Lindemann an Arnold Schwarzenegger erinnert („Auch der Körperbau stimmt“) und attestiert der Band statt der erwarteten düsteren Klangteppiche „gekonnte traditionelle Metalklänge, zu denen besser James Hetfield von Metallica hätte singen sollen“. Lindemanns Texte wie „Mein schwarzes Blut, dein weißes Fleisch“ wirkten nicht mehr provokativ, sondern abartig.

Zwei Jahre später hat die Sache eine Dimension zugelegt. Rammstein ist diesmal in der Music Hall zu Gast, einer ehemaligen Halle auf dem Lindener Hanomag-Gelände. Auftritte der Band haben sich als Live-Spektakel herumgesprochen, das Spiel mit dem Feuer umfasst bei Rammstein auch eine vieldeutige Symbolik, die auch Rechtsrockanhänger in die Konzerte treibt.

10.000-Marke in der Mehrzweckhalle geknackt

Erst Anfang des neuen Jahrtausends räumen die Ex-Punks mit dem Thema selbst auf. In der Preussag-Arena, der neuen, zur Expo hochgezogenen Großhalle, knackt Rammstein im Juni 2001 erstmals die 10.000-Zuschauer-Marke in Hannover. Sänger Till Lindemann skandiert, wo das rammsteinerne Herz nun wirklich schlägt: „Links, zwo, drei vier“. Die Mehrzweckhalle wird, später unter anderem Namen, die hannoversche Spielstätte von Rammstein.

Die 10.000er-Marke geknackt: Rammstein 2001 in der damaligen Preussag-Arena an der Expo-Plaza. Quelle: Frank Wilde

Beim Konzert 2012 ist die Band als internationaler deutscher Rockexport in einer Liga mit den Scorpions - nur dass Rammstein im Gegensatz zu den hannoverschen Hardrockern auch als Prophet im eigenen Lande funktioniert, die Tickets für das Best-of-Konzert 2012 sind binnen Stunden ausverkauft. Lindemann lässt seine makaberen Spielchen in Lachnummern münden, beim Menschenfresser-Song „Mein Teil“ steht er mit Schlachterschürze und Kochmütze auf der Bühne und singt in ein Messer-Mikrofon: „Denn du bist, was du isst“. Mahlzeit. Der HAZ-Kritiker attestiert einen grandiosen Sound und stellt Tabubruch und Großinszenierung als ewiges Leitmotiv heraus. Denn: „ Rammstein als normale Rockband? Unwahrscheinlich.“

Das Stadion als Konzertort steht für das Sextett zu diesem Zeitpunkt noch aus. Sieben Jahre später wird auch diese Hürde genommen. Doch selbst die 40.000 Rockfans fassende, insgesamt recht großzügig dimensionierte Architektur scheint für die Show nicht ganz zu reichen. Der Bühnenaufbau ragt oben aus der HDI-Arena heraus.

Als ob einen das wundern müsste.

Von Uwe Janssen