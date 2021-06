Hannover

Es dürfte das Highlight der Konzertsaison im kommenden Jahr werden: Am 15. Juli 2022 spielt die US-Rockband Guns N’ Roses in der HDI-Arena in Hannover. Andere Stars hingegen machen um die Stadt einen Bogen: Die Sängerin Billie Eilish etwa ist 2022 mit ihrer „Happier than Ever“-Tour nur in Köln, Frankfurt und Berlin zu Gast. „Wenn Künstler nur zwei, drei Konzerte in Deutschland geben, muss man schon Glück haben, um sie nach Hannover zu holen“, sagt Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts.

„Wir arbeiten hart daran, an die Zeiten vor der Pandemie anzuknüpfen“: Nico Röger, Geschäftsführer von Hannover Concerts. Quelle: Samantha Franson

Dass Hannover als Konzertstandort durch den Lockdown gelitten hat, glaubt Röger nicht. „Wir sind optimistisch und arbeiten hart daran, an die Zeiten vor den Pandemie anzuknüpfen“, sagt er. Hinter den Kulissen planen er und sein Team längst weitere Großevents: „Es könnte noch das eine oder andere Open Air nachkommen“, deutet er an. Auch weitere Stadionkonzerte will er nicht ausschließen. „Wir müssen natürlich abwarten, was die Pandemie noch bringt“, sagt er.

Konzerte werden nachgeholt

In der Vergangenheit waren Stars wie AC/DC, Ed Sheeran oder Pink, die teils nur wenige Deutschlandkonzerte gaben, auch in Hannover zu Gast gewesen. Veranstalter lobten regelmäßig die Infrastruktur der Stadt: Hannover ist auch von Hamburg oder Berlin aus gut zu erreichen, verfügt über einen großen Flughafen, und das Stadion ist vom Bahnhof aus gut zu erreichen.

Sie holen die verschobenen Konzerte in Hannover nach: Die Ärzte. Quelle: --

Tatsächlich sollen viele der großen Events, die in den vergangenen Monaten abgesagt wurden, nachgeholt werden. „Für die meisten Konzerte haben wir neue Termine gefunden“, sagt Röger. Wenn nichts dazwischenkommt, steht in Hannover in den kommenden Monaten eine Fülle an Events auf dem Programm: So sollen etliche Stars ihre zunächst abgesagten Konzerte in der ZAG-Arena nachholen, darunter Peter Maffay am 29. September und Simply Red (6. November), Die Ärzte (9. und 10. November) und James Blunt (3. April 2022).

Ob er noch einmal auf Tour geht, ist fraglich: Ex-Beatle Paul McCartney ist 78 Jahre alt. Quelle: dpa Ian West

Der Konzert-Neustart mit der aktuell laufenden Back-on-Stage-Reihe auf der Gilde-Parkbühne sei bereits gut angelaufen, sagt Röger. Zuletzt spielten Fury in the Slaughterhouse dort an drei Abenden. Für die drei Auftritte von Johannes Oerding sowie die Konzerte von Deine Freunde und Wincent Weiss sind im Vorverkauf derzeit keine Tickets mehr erhältlich; für das Konzert der Rammstein-Coverband Völkerball am 24. Juni gebe es nur noch Restkarten, sagt Röger.

Ob das abgesagte Konzert von Ex-Beatle Paul McCartney (78), das für den 4. Juni 2020 im Stadion angesetzt gewesen war, nachgeholt wird, bleibt allerdings fraglich: „Es ist noch zu früh zu sagen, ob er überhaupt noch einmal auf Tour geht“, sagt Röger.

Von Simon Benne