Hannover

„Es wird nichts so sein wie vorher“, sagt Hauke Jagau. Der scheidende Regionspräsident meint das durchaus positiv. Denn es geht um den Kultursommer, den Konzertreigen, bei dem man gleichermaßen Orte und Künstler entdecken kann. „Wir legen den Schalter nicht zurück, der Kultursommer wird sich weiter dynamisch verändern“, so Jagau.

Im vergangenen Jahr wurde das Geschehen coronabedingt auf einer Open-Air-Bühne im Amtsgarten des Schloss Landestrost in Neustadt konzentriert. Jetzt wird es eine Hybridversion geben. Die Bühne in Neustadt wird wieder Schauplatz und auch Ausweichstätte für kleine Bühnen wie den Bauhof in Hemmingen sein.

Aber es werden auch viele „gewohnte“ Orte des Kultursommers bespielt wie die Klassikscheune im Haasenhof oder das KulturGut in Poggenhagen. Und ein ganz neuer: die ehemalige Krawattenfabrik in Barsinghausen, jetzt „Kulturfabrik Krawatte“, feiert am 5. September Premiere. Der Auftritt des Klezmer-Trios Finkelstein ist zugleich der Abschluss des rund anderthalbmonatigen Festivals.

Klezmer und Steelband

Der Jazz-Trompeter und Pianist Sebastian Studnitzky. Quelle: Samantha Franson

Den Auftakt machen am 17. Juli Stammgäste: Das Orchester im Treppenhaus konzertiert im Amtsgarten, allerdings nicht allein, sondern mit Jazz-Trompeter und Pianist Sebastian Studnitzky. Tags drauf folgt ein Kontrastprogramm in der Martinskirche Seelze: Das Ensemble Filum und Thomas Thieme stellen eine musikalisch-lyrische Collage mit Musik und Texten aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zusammen.

In den folgenden Wochen entfaltet sich ein stilgemischtes Kulturprogramm zwischen Klassik, Pop und Weltmusik, es gibt live vertontes Stummfilmkino (am 19. August in Neustadt) und die Tin Pan Alley Steelband (am 7. August auf dem Rathausplatz Seelze). Die Palästina-Initiative der Region holt am 28. Juli Yamen Saadi und Nathalia Milstein mit französischer Poesie in die Elisabethkirche Langenhagen – und die Hinterhofkonzerte werden als Erfolgskonzept des Coronajahres 2020 weitergeführt – an vier Sonnabend in Linden, der Nordstadt und der Südstadt

So war es 2020: Der Amtsgarten am Schloss Landestrost in Neustadt – hier mit The Hirsch Effekt Quelle: Volker Wiedersheim

Das gesamte Programm ist unter www.hannover.de/kultursommer zu finden. karten gibt es bei den jeweiligen Veranstaltern oder unter reservix.de.

Von Uwe Janssen