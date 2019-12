Drei junge Männer zwischen 19 und 22 Jahren haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in ein Auktionshaus in Hannover einzubrechen. Weil sie dabei allerdings den Alarm auslösten, war die Polizei rasch zur Stelle. Trotz Fluchtversuchs konnten die Täter gefasst werden, sie hatten bereits Schmuck erbeutet.