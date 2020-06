Neustadt

Es war ein langes Hin und Her. Und ganz ist die Planung mit dem Kultursommer der Region Hannover in diesem bislang so kulturfeindlichen Jahr auch nicht abgeschlossen. Aber die wichtigste Nachricht lautet: Es wird ihn geben. Am Mittwoch haben Hauke Jagau und das Team Kultur der Region die Veranstaltungsreihe vorgestellt. Zweite gute Nachricht: Sie ist vom 4. Juli bis zum 6. September sogar länger als ursprünglich geplant.

80 Zuschauer im Amtsgarten des Schlosses

Der wichtigste Unterschied: Das Programm zieht sich diesmal nicht wie üblich durch die vornehmlich in der Westhälfte der Region liegenden Orte, sondern konzentriert sich bis auf wenige Ausnahmen auf eine Bühne im Amtsgarten des Schlosses Landestrost in Neustadt. Dort entsteht ein Open-Air-Areal für 80 Zuschauer, bei dem alle erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln gewährleistet sein sollen, die für Konzerte erforderlich sind. Es wird keine Pause in einem jeweils etwa 80 Minuten langen Programm geben, Karten gibt es wegen der Kalkulierbarkeit nur im Vorverkauf und nicht an der Abendkasse, Getränke werden nicht ausgeschenkt, können aber selbst mitgebracht werden.

Ein Abend zu Frank Zappa

Auftreten werden unter anderem Lokalmatadoren wie Brazzo Brazzone zum Auftakt am 4. Juli, Lutz Krajenski und Achim Kück am 10. Juli, Tinatin am 25. Juli, Noam Bar am 1. August und John Winston Berta am 17. August. Am 22. August wird es einen Frank-Zappa-Abend geben, einen Stummfilm mit Livemusik am 26. August. Einige Abende im Schlossgarten werden von Veranstaltern aus der Region ausgerichtet, der Bauhof Hemmingen und die Gemeinde Wedemark sind dabei, ebenfalls das Kulturgut Poggenhagen und der Orgelbauverein Brelingen.

Einige Indoor-Veranstaltungen Ende August

Zwei Konzerte steigen auf dem Hermannshof in Völksen. Die Kirche Eltze hat Ende August das Klassiktrio Gaspard zu Gast, die Rosebusch-Verlassenschaften in Ahlem am 29. August (für Kammerklassik) und das Kurt-Hirschfeld-Forum Lehrte am 6. September (für Musica Alta Ripa) sind als Indoor-Schauplätze geplant – noch ist aber nicht klar, ob sie den Verordnungen dann entsprechen. Ohnehin ist der Spielplan eine Art schwebendes Verfahren, so schnell, wie sich die Dinge derzeit ändern. Doch sollte es Bedarf geben, der umsetzbar sei, sagte Regionspräsident Hauke Jagau bei der Programmvorstellung, dann werde man auch reagieren. Er gab aber gleichzeitig zu bedenken, dass es auch wieder „in die andere Richtung“ gehen könnte.

Alle Termine sind auf dem jeweils neuesten Stand online auf kultursommer-region-hannover.de einzusehen.

