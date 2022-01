Hannover

Noch bis einschließlich Sonnabend, 22. Januar, haben HAZ-Leserinnen und -Leser die Chance auf eine besondere Reise. Die Scorpions gehen in diesem Jahr auf Welttournee – und Sie können dabei sein. Die Band lädt zwei Personen zu einer einmaligen Konzertreise in die USA ins legendäre Las Vegas (Nevada) ein. Am 30. März spielen die Rock-Ikonen dort im Zappos Theater im Planet Hollywood. Die Veranstaltungsagentur Hannover Concerts kümmert sich für die beiden Gewinnerinnen oder Gewinner auch um Flug und Hotelunterkunft.

Der Einsendeschluss ist nicht zufällig gewählt – am 22. Januar vor 50 Jahren erschien das Debütalbum der Scorpions. „Lonesome Crow“ war der Auftakt zu einer beispiellosen Musikkarriere samt weltweit bekannten Hymnen wie „Rock You Like a Hurricane“, „Wind Of Change“ und „Still Loving You“.

Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen

Die Scorpions sind nach der USA-Tour auch wieder in Europa unterwegs. Am Freitag, 17. Juni, steht das Heimspiel in der ZAG-Arena in Hannover an – die einzige Show des größten hannoverschen Rockexports in Norddeutschland. Dabei ist auch Wolfgang Van Halen, Sohn des legendären Eddie Van Halen, mit seiner Band Mammoth WVH. Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops.

Von Jan Sedelies