Hätte der Antrag der Vertreter von FDP, Linke und Partei eine Mehrheit gefunden, wäre dies eine radikale Abkehr von der bisherigen Bezirksratslinie zu Straßensanierungen im Stadtbezirk Döhren-Wülfel gewesen. Denn bisher waren die Lokalpolitiker mehrheitlich der Auffassung, man müsse das historische Kopfsteinpflaster im Zuge von Instandsetzungsarbeiten in möglichst vielen Straßen erhalten. Die Vertreter der kleinen Parteien hatten hingegen gefordert, im Zuge von Straßensanierungen grundsätzlich geräuscharmen Asphalt aufzutragen und die alten Pflastersteine höchstens noch für die Parkplatzflächen am Fahrbahnrand zu verwenden. Doch mehrheitsfähig war dieser Vorstoß nicht. Stattdessen verabschiedete das Gremium mit großer Mehrheit bei einer Neinstimme und einer Enthaltung einen von der Grünen-Fraktion vorgelegten Kompromissantrag.

Historischer Rahmen muss stimmen

„Bei Straßensanierungen und -bauarbeiten sind die Fahrbahnen in der Regel mit dem gleichen Fahrbahnbelag wiederherzustellen“, lautete der in der vergangenen Sitzung verabschiedete Antrag des Bezirksrats Döhren-Wülfel. Nach „individueller Prüfung“ könnten auch andere Beläge zum Einsatz kommen, beispielsweise geräuscharmer Asphalt statt Kopfsteinpflaster oder Kopfsteinpflaster statt Asphalt. „Voraussetzung für die Nutzung von Kopfsteinpflaster ist eine homogene historische Bebauung in der betreffenden Straße“, hatten die Grünen formuliert. Zudem seien an Querungsstellen stets stufen- und barrierefreie Übergänge zwischen Fußweg und Fahrbahn zu schaffen.

FDP, Linke und Partei sehen Kopfsteinpflaster – auch mit Blick auf eine „dringend notwendige Verkehrswende“ – als „nicht mehr zeitgemäß an“, wie es in dem Antrag der drei Bezirksratsherren hieß. Dieses Pflaster beschere den Anliegern unwillkommenen Lärm, sei bei Radfahrern höchst unbeliebt und erschwere Rollstuhlfahrern oder Menschen mit Kinderwagen die Überquerung von Fahrbahnen. „Das Festhalten an Kopfsteinpflaster als Fahrbahnbelag aus kosmetischen Gründen lässt sich nicht rechtfertigen, zumal es keinen historischen Stadtteilkern wie zum Beispiel in der Altstadt gibt“, hieß es in der Begründung.

Keine Anhörung erwünscht

Doch zu einer Abstimmung über diesen Antrag kam es schlussendlich nicht, weil zuvor der Änderungsantrag der Grünen beschlossen wurde. Keine Mehrheit hatte zuvor auch noch ein weiterer Antrag – in diesem Fall vonseiten der SPD-Fraktion – gefunden. Die Sozialdemokraten hätten es gerne gesehen, wenn vor einer Beschlussfassung des Bezirksrats noch Seniorenbeirat, Sozialverband, der Fahrradclub ADFC und ein Fußgängerverein angehört worden wären. Doch hier waren sich CDU- und Grünen-Politiker einig, dass man in den vergangenen Jahren zum Thema Straßenbelag in Döhren-Wülfel schon genug Befragungen durchgeführt und genügend Informationen gesammelt habe. Zuletzt hatte es im Bezirksrat in Bezug auf eine anstehende Modernisierung der Landwehrstraße kontroverse Debatten gegeben.

Kommentar: Streit ist vorprogrammiert Jahrelang war es Beschlusslage im Bezirksrat Döhren-Wülfel, dass im Zuge von Straßensanierungen das Kopfsteinpflaster im Stadtbezirk tunlichst erhalten bleibt – besonders im historischen Döhrener Quartier rund um den Fiedelerplatz. Nun gibt es eine neue Marschrichtung: Die Kommunalpolitiker wollen von Fall zu Fall entscheiden. Schließlich hat sich die Welt in jüngster Zeit ein ganzes Stück weitergedreht, insbesondere in Bezug auf das Thema Mobilität und fahrradfreundliche Stadt. Doch mit diesem Beschluss hat sich das Gremium neue Lasten aufgebürdet, denn aller Voraussicht nach wird es künftig bei jeder anstehenden Straßensanierung wieder zu erbitterten Debatten um den „richtigen“ Straßenbelag kommen. Es ist ja durchaus ehrenwert, sich für den Erhalt möglichst vieler Elemente des historischen Ortsbildes von Döhren einzusetzen. Doch dem entgegen stehen die Interessen von Radfahrern, unter Reifenabrolllärm leidenden Anliegern sowie Fußgängern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrern, die die Seiten wechseln wollen. Nun gibt es Straßen wie die Landwehrstraße, die in architektonischer Hinsicht nicht unbedingt eine Zierde darstellen, die von einem Sammelsurium aus Fünfzigerjahrebauten, Backsteinhäusern, Gründerzeitgebäuden und Gewerbe gesäumt sind. Wäre es wirklich ein Unglück, solch eine derzeit sehr uneinheitlich gestaltete Trasse komplett mit Asphalt zu glätten? Der auf einem Antrag der Grünen fußende Beschluss aus der Novembersitzung ist ein wachsweicher Kompromiss. Mutiger wäre es gewesen, dem Antrag der drei kleinen Parteien zu folgen und bei Modernisierungen auf Asphalt zu setzen, gerne mit gepflasterten Parkstreifen. Doch zu solch einem umfassenden Schwenk mochte sich die Mehrheit der Lokalpolitiker nicht durchringen – leider.

