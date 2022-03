Hannover

Anmietung von Hotels, Kauf von Wohncontainern, Herrichten von leer stehenden Gebäuden – die Stadt Hannover nimmt viel Geld in die Hand, um den Geflüchteten aus der Ukraine Schutz zu bieten. Schon jetzt ist absehbar, dass das vom Rat beschlossene Sonderbudget von 10 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe nicht ausreicht. Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) hat kürzlich im vertraulichen Verwaltungsausschuss angekündigt, voraussichtlich im Juni einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Wie viel Geld die Stadt zusätzlich benötigt, lasse sich aktuell nicht seriös sagen, heißt es aus dem Rathaus.

2000 Menschen können in Messehallen der Stadt unterkommen

Die Stadt rechnet mit bis zu 10.000 Menschen aus der Ukraine, die in Hannover untergebracht werden müssen. Zwei Messehallen hat die Stadt bereits hergerichtet. In Halle 27 sind derzeit gut 1000 Kriegsflüchtlinge untergebracht, in Halle 26 ist Platz für rund 750 Menschen. Insgesamt können in beiden Hallen etwa 2000 Geflüchtete unterkommen. Um weitere Kapazitäten zu schaffen, will die Stadt auf leer stehende Gebäude zurückgreifen und sie zu Notquartieren umwandeln. Zudem sollen fünf Hotels für mehrere Monate angemietet werden. Der Kauf von Wohncontainern wäre eine weitere Option, doch der Markt ist leer gefegt, die Preise entsprechend hoch. „Die Stadt sondiert die Lage bei den Wohncontainern, aber nicht mit allzu großem Nachdruck“, heißt es aus Rathauskreisen.

6 Millionen Euro aus Sondertopf bereits ausgegeben

Klar ist, dass das alles viel Geld kostet. Knapp 6 Millionen Euro hat die Stadt dem Vernehmen nach bereits aus dem Topf für Flüchtlingshilfe ausgegeben. Da jeden Tag Sonderzüge mit Kriegsflüchtlingen in Hannover eintreffen, dürfte das Budget schnell aufgebracht sein. Unklar bleibt, wie lange die Menschen in Hannover bleiben.