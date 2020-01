Hannover

Erneut schnellen die Kosten für Reparaturen im Sprengel Museum in die Höhe. Parallel zur Verbesserung des Brandschutzes lässt die Stadtverwaltung die Haustechnik erneuern. Dort fallen jetzt zusätzlich 670.000 Euro an, sodass sich die Gesamtkosten auf rund 2,3 Millionen Euro belaufen. Die Ratspolitik hat im Kulturausschuss am Freitag zähneknirschend zugestimmt. „Ich bin verärgert“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Überteuertes Angebot bekommen

Kostentreiber ist zum einen die Installation eines WLAN-Netzes. Sie verschlingt eine knappe Million Euro. „Wir haben ein vermutlich völlig überteuertes Angebot bekommen“, sagt der städtische Gebäudemanager Jörg Gronemann. Doch habe man keine andere Wahl, als darauf einzugehen. Eine erste Ausschreibung habe keinen Erfolg gebracht. Angesichts der Marktlage könnten Unternehmen derzeit hohe Preise verlangen.

Grünen-Kulturpolitiker Daniel Gardemin regt an, auf einen flächendeckenden Internetanschluss zu verzichten und dadurch Kosten zu sparen. Dem widerspricht Museumsdirektor Reinhard Spieler. „Wir brauchen WLAN für unsere Internet-basierten Vermittlungsangebote. Auch einzelne Kunstwerke benötigen einen Online-Anschluss“, sagt er.

Neue Stromleitungen nötig

Ein weiterer Kostentreiber sind neue Kästen für Stromleitungen, sogenannte Stromschienen. Aufgrund neuer Bauvorschriften müsse die gesamte Anlage ausgebaut und durch eine neue ersetzt werden, sagt Gronemann. Eigentlich hatte die Stadt gehofft, die bestehenden Stromschienen erweitern zu können. Die zusätzlichen Planungen für das Stromnetz lassen auch die Honorarkosten in die Höhe schnellen. Zur Hälfte will sich das Land, ebenfalls Träger des Museums, an den Kosten beteiligen. Am Ende sind sich die Politiker einig, dass der Mehraufwand für den „Leuchtturm Sprengel Museum“ gerechtfertigt sei.

