Hannover

Theoretisch soll es bereits kostenlose Schnelltests für jedermann geben: Seit dem 8. März hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche. Das jedenfalls sieht die neu erstellte Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vor. Die Bürger sollen für den sogenannten POC-Antigen-Test ein Testzentrum oder eine Arztpraxis aufsuchen. Zudem kann der Öffentliche Gesundheitsdienst Dritte mit der Testung beauftragen, zum Beispiel Apotheken sowie Rettungs- und Hilfsorganisationen.

Schon 1000 Praxen in Niedersachsen wollen testen

„Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat am Wochenende alle niedersächsischen Arztpraxen angeschrieben und um eine Rückmeldung gebeten, ob sie Corona-Schnelltests anbieten. Bisher haben sich mehr als 1000 Praxen gemeldet. Die Arztpraxen sind in der Arztauskunft Niedersachsen unter www.arztauskunft-niedersachsen unter dem Stichwort „Besonderheiten/Corona-Schnelltests“ zu finden. „Die Liste wird sukzessive wachsen“, sagt Mark Barjenbruch, KVN-Vorstandsvorsitzender.

Der Ausbau der Testmöglichkeiten sei ein wichtiger Schritt, um die Ausbreitung und Entwicklung des Virus in Deutschland besser kontrollieren zu können. Allerdings würden durch Verordnungen in der Bevölkerung Erwartungen geweckt, die nicht sofort flächendeckend erfüllt werden könnten. „Daher sollten Bürgerinnen und Bürger vor dem Besuch einer in der Arztauskunft unter Corona-Schnelltest gelisteten Praxis anrufen, ob noch genügend Schnelltests vorhanden sind“, sagt Barjenbruch. Die Erwartung, dass alle Praxen ab sofort massenhaft Tests vorrätig hätten und sofort jeden testen, könne noch nicht erfüllt werden. Tests müssten bestellt und geliefert werden.

Auch bei den Apotheken gibt es noch keine klaren Anweisungen oder Details zu den kostenlosen Testungen. In Niedersachsen müssen Apotheken, die Schnelltets machen wollen, von der jeweils zuständigen Behörde beauftragt werden. Der Landesapothekerverband (LAV) hat daher für eine schnelle Umsetzung einen Vertrag mit dem Land abgeschlossen. Wer diesem als Apotheker beitritt, ist automatisch berechtigt, die kostenlosen Tests anzubieten – inklusive Aufklärungsgespräch und Attestierung des Testergebnisses, das 24 Stunden Gültigkeit hat. Stand Dienstag haben bereits 130 Apotheken landesweit ihre Testbereitschaft erklärt.

„Test-Tourismus“ soll verhindert werden

„Seit Beginn der Pandemie erfahren die Marktbeteiligten immer zuletzt, was auf sie zukommt“, kritisiert Sebastian Pape, der in Hannover vier Merkur-Apotheken betreibt. Abgesehen davon, dass man die Schnelltests erst beschaffen müsse, seien etliche Details zu klären, bevor die Menschen zu Tests in Apotheken kommen könnten. „Ob Testbeschaffung, Terminabsprache, Abrechnung, Schulung oder Einverständniserklärung – wir wissen noch nicht, wie all das laufen soll“, betont Pape. Er befürchtet zudem einen „Apotheken-Tourismus“ von Bürgern, die sich öfter kostenfrei testen lassen wollen als vorgegeben. „Das muss auch irgendwie erfasst und verhindert werden.“

Corona-Schnelltests sollen ein Baustein der Pandemiebekämpfung sein. Eine entsprechende Bundesverordnung gibt es jetzt, doch die Tücken stecken im Detail. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa

Pape kann sich dennoch gut vorstellen, bei der Testaktion mitzuwirken. „Ich muss erstmal Mitarbeiter finden, die das – selber noch ungetestet – machen wollen.“ Auch müsse eine Apotheke bestimmte Kriterien erfüllen – etwa einen separaten Eingang für die Testklientel. „Eine Möglichkeit wäre, ein Zelt vor der Apotheke aufzubauen.“ Für Selbstzahler bieten Pape und seine Mitarbeiterinnen bereits Schnelltests an – mit Onlineterminvergabe. „Ich kann mir aber nicht vorstellen im Betriebsablauf große Zeitfenster für Massenschnelltests einzurichten.“ In der Apotheke von Mathias Grau, stellvertretender LAV-Vorsitzender im Kreis Stade, indes wird seit Dienstag schon getestet. „Wir bieten das vormittags an, das Material haben wir frühzeitig bestellt.“

Testergebnis wird bescheinigt

Die Schutzausrüstung für den Testeinsatz müssen die Apotheker selber beschaffen und bezahlen, den Test sollen sie zum Einkaufspreis erstattet bekommen, die Dienstleistung – angesetzt sind 25 Minuten pro Testung – wird mit rund 12 Euro vergütet. Im Sozialministerium heißt es, alle Bürgerinnen und Bürger sollen perspektivisch mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen können. Sie bekommen dann eine Bescheinigung über das Testergebnis. Die Kosten für diese Schnelltests übernimmt seit dem 8. März der Bund. Das Sozialministerium sei bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Landesapothekerverband Niedersachsen über dezentrale Testangebote in allen dafür geeigneten Apotheken.

Viele kommerzielle Testzentren stehen ebenfalls theoretisch in den Startlöchern, um die Massentestung zu unterstützen. „Wir könnten 1,5 Millionen Schnelltests pro Woche beschaffen, haben die Kapazitäten und müssten nur erfahren, wie wir abrechnen können, um loszulegen“, sagt Sven Weimar, Sprecher von der Initiative coronatest.de, die bundesweit zahlreiche Testzentren betreibt – in Hannover am Raschplatz im Gebäude der Spielbank. „Bei uns müssen für sämtliche Tests keine Termine gemacht werden, wir könnten auch die Schnelltests unbürokratisch stemmen“, verspricht Weimar.

Kommt ein kommunales Testzentrum in der Region Hannover?

Zu einem kommunalen Testzentrum gibt es noch keine konkreten Angaben. „Leider fehlen von Bund und Ländern verlässliche Aussagen zur Umsetzung. Die Region Hannover kann sich daher zur Umsetzung nicht äußern“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz am Wochenende nach Bekanntgabe der Coronatest-Verordnung des Bundes. Es liefen zudem Vorbereitungen, die regionsangehörigen Kommunen, die vor Ort Testungen anbieten wollen, bei der Beschaffung von Testmaterial zu unterstützen, erklärt Regionssprecherin Sonja Wendt. „Einzelne Kommunen in der Region Hannover haben bereits in Eigenregie erste kommunale Testzentren aufgebaut oder sind in Planungen diesbezüglich.“

Auch die Stadt Hannover nennt noch keine Details zu Zentren für kostenlose Schnelltests. „Auf Bund-Länder-Ebene ist verabredet, dass im April Schnelltests flächendeckend angeboten werden. Ein möglicher Baustein dabei können auch kommunale Testzentren sein. Ob und in welcher Form die Stadt Hannover Schnelltestzentren einrichten kann, ist momentan Gegenstand interner Prüfungen“, erklärt dazu Stadtsprecher Dennis Dix.

Von Susanna Bauch