Was genau ist geplant?

Am 30. November, das ist der Sonnabend vor dem ersten Advent, soll der Nahverkehr in Hannover gratis sein. Bürger können dann innerhalb des GVH-Bereiches (der die Region Hannover umfasst, aber zum Beispiel auch bis nach Sarstedt im Landkreis Hildesheim reicht), kostenlos Busse und Bahnen benutzen. Gleichzeitig sollen Teile der hannoverschen Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt werden.

Was steckt hinter der Idee?

Initiator der Aktion ist der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz. Für die Region ist ein es Großversuch, um Erfahrungen zu sammeln, ob und in welchem Umfang das Angebot von kostenlosen Fahrten in Bussen und Bahnen an einem Tag mit sehr hohem Verkehrsaufkommen angenommen wird. Und die Region will auch testen, wie viele Menschen wegen des Angebots entscheiden, vom Auto auf Busse und Bahnen umzusteigen. Zugleich versteht die Region den Tag als Stresstest, um zu sehen, ob die Kapazitäten von Bussen und Bahnen an einem Tag mit hohem Verkehrsaufkommen ausreichen. Deshalb plant die Region für den Tag auch Verkehrszählungen.

Warum wurde ausgerechnet dieser Tag ausgewählt?

Der Sonnabend vor dem ersten Advent gilt als Tag mit besonders großem Andrang in der City. Im vergangenen Jahr stauten sich an diesem Tag erst bei der Anfahrt vor einigen Parkhäusern die Autos. Und auch am Abend gab es in der Innenstadt längere Staus. Für die Händler in der Innenstadt ist die Aktion „ein vorweihnachtlicher Segen“, sagt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler.

Hannovers Innenstadt ist in der Vorweihnachtszeit immer besonders voll. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

In welchem Zeitraum sollen Busse und Bahnen kostenlos sein?

Nach den bisherigen Plänen gilt das nicht nur für die Öffnungszeiten der Geschäfte. Vielmehr soll die Regelung von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss der jeweiligen Verkehrsunternehmen gelten.

Was, wenn ich keinen S-Bahn- oder Stadtbahnanschluss vor der Tür habe?

Am Aktionstag stehen zusätzlich zu den P+R-Plätzen weitere kostenlose Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Bisher gibt es für den Parkplatz der Conti am Jädekamp (Hannover-Stöcken) und den Parkplatz Messe-Nord Zusagen der Eigentümer. Die Region will die Autofahrer mit der bereits bei Großkonzerten erprobten Handy-App Nunav auf die Parkplätze steuern.

Wie sind die Verkehrsunternehmen auf den Tag eingestellt?

Üstra, Regiobus und die Bahn arbeiten an besonderen Plänen. Die Üstra lässt die Stadtbahnen den ganzen Tag über so fahren, wie sonst nur zu den Spitzenzeiten im Berufsverkehr. Zusätzlich gibt es Verstärkungsbahnen auf den Stadtbahnlinien 8 und 9. Auch die Busse der Üstra werden häufiger fahren. Die Sprinterlinien 300, 500 und 700 von Regiobus fahren zwischen 10 und 20 Uhr im Zehn-Minuten-Takt. Die Bahn stellt sich darauf ein, auf den besonders nachgefragten S-Bahn-Linien S1, S2 und S5 den ganzen Tag über Langzüge einzusetzen.

Welche Straßen sperrt die Stadt in der City für Autofahrer?

Alle Parkhäuser in der Innenstadt sollen auch am 30. November erreichbar sein. Nach den bisherigen Plänen will die Stadt aber an vier Stellen die Einfahrt in die Innenstadt sperren: Goethestraße/Ecke Leibnizufer, Goseriede/Ecke Celler Straße, Lister Meile vor dem Posttunnel und Ständehausstraße/Ecke Luisenstraße.

Die Parkhäuser sollen trotz Straßensperrungen erreichbar bleiben. Quelle: HAZ

Mit wie vielen Besuchern rechnet die City am 30. November?

Nach Angaben von Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft kommen üblicherweise an einem Sonnabend vor dem ersten Advent 250.000 Menschen in die Innenstadt. Eine Prognose, wie viele es am 30. November werden, will er aber nicht abgeben.

Welche weiteren Aktionen sind in der City geplant?

Die City-Gemeinschaft plant gemeinsam mit dem GVH eine Möglichkeit, die Einkäufe aufzubewahren, um sie später abzuholen. Auch über einen Lieferservice für sperrigere oder schwerere Einkäufe wird nachgedacht. Außerdem wollen die Verkehrsunternehmen für sich werben. Mit welchen Aktionen sie das machen, steht allerdings noch nicht fest.

Wie hoch sind die Kosten und wer trägt sie?

Die Region rechnet mit 200.000 Euro Kosten durch den Ausfall von Einnahmen bei den Verkehrsunternehmen. Das übernimmt die Region.

Von Mathias Klein