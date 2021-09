Hannover

Die FDP-Fraktion im hannoverschen Rat fordert vier kostenlose Nahverkehrstage im Advent. Die Stadtverwaltung solle mit der für die öffentlichen Verkehrsmittel zuständigen Region Hannover in Kontakt treten, „um die Möglichkeiten für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr zu erörtern“, forderten die Liberalen.

„Es ist wichtig, dass die Region die Belange der Landeshauptstadt Hannover in Sachen ÖPNV stärker in den Fokus nimmt“, sagte der Fraktionsvorsitzende Wilfried Engelke. Vor zwei Jahren konnten die Menschen in Hannover am Sonnabend vor dem ersten Advent schon einmal einen Tag lang kostenlos mit Bussen und Bahnen in die Stadt fahren.

Gratis-ÖPNV: Erfolgreiches Experiment

Das Experiment habe viele zum Umstieg auf den Nahverkehr bewegt und damit die Verkehre in die Innenstadt entzerrt, sagte Engelke. „Und das alles ohne Zwang und Verbote, sondern durch ein attraktives Alternativangebot“ – ein Seitenhieb auf Oberbürgermeister Belit Onay.

FDP-Ratsherr Patrick Döring sieht in einem solchen Angebot auch eine Möglichkeit, „den Innenstadthandel nach den Schwierigkeiten der letzten eineinhalb Jahre zu stärken“ sowie ein Bekenntnis zur City. „Wir fordern daher die Verwaltungen in Stadt und Region dazu auf, umgehend eine pragmatische Vereinbarung zu finden, sodass Handel, Üstra und Bürgerinnen und Bürger planen können.“

Von Karl Doeleke