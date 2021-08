Hannover

Zielgerichtet testen – daran orientiert sich die Teststrategie seit Beginn der Corona-Pandemie. Durch größere Testkapazitäten und Antigen-Schnelltests konnte diese Strategie ausgebaut werden. Mit dem mittlerweile vorhandenen Impfangebot für alle wird es ab dem 11. Oktober neue Regeln für den Bürgertest geben, der nicht mehr wie bisher kostenlos sein soll. Ein Überblick.

Warum soll der Bürgertest künftig etwas kosten?

Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden kann, wird der Bund das Angebot kostenloser Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober beenden. Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, wird es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. Dies betrifft insbesondere Schwangere sowie Kinder unter zwölf Jahren. Zudem erhofft sich die Politik, durch Zugangsbeschränkungen ohne kostenpflichtige Tests die Impfmotivation zu erhöhen.

Wann und wem dienen Tests als Eintrittskarte?

Vom 23. August an soll bei Inzidenzwerten von dauerhaft über 35 die sogenannte 3G-Regel greifen: Zugang zu bestimmten Räumen und Veranstaltungen bekommen dann nur noch Genesene, Geimpfte oder Getestete. Wer also nicht geimpft oder von Covid-19 genesen ist, muss für den Restaurantbesuch, das Kino, das Konzert oder das Schwimmbad noch einmal für den Test zahlen. Aber auch bereits jetzt muss für bestimme Veranstaltungen – etwa auf der Gilde-Parkbühne – ein Negativtest unabhängig vom Impfschutz vorgezeigt werden.

Was kosten Bürgertests?

Die Kosten für einen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) für Selbstzahler variieren bislang zwischen 18 und 40 Euro – für einen PCR-Test im Labor können bis zu 100 Euro fällig werden. Manche Testzentren weisen schon gar keinen kostenlosen Bürgertest mehr auf ihrer Buchungsseite im Internet aus. Am Flughafen soll der PoC-Test 29 Euro kosten, im Testzentrum an der Lavesstraße 21,80 Euro und an der Lister Meile 23,80 Euro. Testpreise hängen auch davon ab, ob besondere zusätzliche Leistungen notwendig sind. Wenn ein Ergebnis sehr schnell vorliegt oder noch eine Bestätigung des Testergebnisses in unterschiedlichen Sprachen oder ein internationales Reisezertifikat ausgefüllt wird, kann dies den Preis mitbestimmen.

Gibt es eine Preisgrenze für Schnelltests?

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung wird mit dem Spitzenverband der Krankenversicherung die Kosten verhandeln. „Dann kommen die Kosten aber aus dem Gesundheitsfonds und nicht mehr aus dem Staatssäckel“, wie ein Sprecher der niedersächsischen Ärztevertretung (KVN) betont. Aber auch dann können Preise in den einzelnen Zentren variieren. In der Region Hannover ist laut Regionssprecher Christoph Borschel das Gesundheitsamt für die Zulassung und Überprüfung der Testzentren zuständig. Die entsprechende Abrechnung laufe über die Kassenärztliche Vereinigung.

Es wird nach Ansicht eines hannoverschen Betreibers mehrerer Testzentren keine Preisgrenze ohne entsprechende Regulierung geben. Bislang melden Betreiber von Testzentren für die Kostenerstattung ihre Testzahlen an die Kassenärztlichen Vereinigungen. Aktuell liegt die Höhe der Erstattung bei 11,50 Euro pro Test. Diese Summe setzt sich zusammen aus rund 3,50 Euro für das Testkit und 8 Euro für die Durchführung. Während die Anschaffungskosten der Testkits immer weiter gefallen sind, bleiben die Fixkosten der Zentren unverändert. Daher dürften die Kosten für einen bezahlten Test um einiges höher liegen als die jetzt von der Kassenärztlichen Vereinigung erstatteten 11,50 Euro. Viele Testzentren aber auch Apotheken gehen davon aus, dass der Preis knapp über 20 Euro liegen wird. „Wir gehen davon aus, dass die Preise für die Tests künftig individuell geregelt werden“, sagt Moritz Hesse von „Schnelltest-Hannover“. In jedem Fall aber sollen die Tests preislich so eingeordnet werden, dass sie erschwinglich bleiben. „Unsere derzeitigen Preise für Antigen-Tests werden daher in jedem Fall noch einmal neu gedacht“ – und reduziert.

Wie lange gilt ein Schnelltest?

Das negative Testergebnis eines Schnelltests ist für insgesamt 24 Stunden gültig. Fällt ein Schnelltest positiv aus, sollte das Ergebnis unbedingt durch einen PCR-Test im Labor bestätigt werden.

Worin unterscheiden sich PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Selbsttests?

Bei PCR-Tests wird das Erbmaterial der Viren im Labor so stark vervielfältigt, dass das Coronavirus auch schon bei nur geringen Mengen nachgewiesen werden kann. Die Auswertung im Labor dauert einige Stunden. Bei Schnelltests werden Eiweißstrukturen von SARS-CoV-2 nachgewiesen. Diese Tests funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Wenn Viren in der Probe enthalten sind, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen. Damit ein Antigen-Test ein positives Ergebnis anzeigt, ist im Vergleich zur PCR-Testung eine größere Virusmenge notwendig. Für die Auswertung braucht es kein Labor. Ein Ergebnis liegt – je nach Hersteller – in 15 bis 30 Minuten vor. Frei verkäufliche Selbsttest sind ebenfalls Schnelltests, die auch von ungeschulten Personen nach Gebrauchsanleitung angewendet werden können – aber in vielen Fällen nicht als offizielle „Eintrittskarte“ gelten.

Wann werden PCR-Tests eingesetzt und wann Schnelltests?

PCR-Tests sind die zuverlässigsten Tests. Sie sollen immer zur Anwendung kommen, wenn ein Verdacht auf eine SarsCoV-2-Infektion vorliegt, beispielsweise aufgrund entsprechender Krankheitssymptome oder wegen eines Kontakts zu Infizierten. Die Kosten für einen Test werden übernommen, wenn Arzt oder Gesundheitsamt sich dafür aussprechen. Sie können innerhalb kurzer Zeit Auskunft darüber geben, ob jemand zur Zeit der Testung andere anstecken kann oder nicht. Bei Antigen-Schnelltests wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- und/oder Rachenabtrich gemacht. Grundsätzlich gilt: Da Antigen-Schnelltests nicht so zuverlässig sind wie PCR-Tests, kann eine Infektion mit dem Coronavirus nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Welche Schnelltests sind zertifiziert?

Die Kosten konnten bislang nur für die Schnelltests übernommen werden, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet sind. Die Liste wird anhand von Mindestkriterien und basierend auf Herstellerangaben erstellt – eine offizielle Zertifizierung gibt es nicht. Die Mindestkriterien werden vom Paul-Ehrlich-Institut mit dem Robert Koch-Institut entwickelt und geprüft.

Von Susanna Bauch