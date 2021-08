Hannover

Sozialverbände in Niedersachsen sind mit der zukünftigen Kostenpflicht für Corona-Schnelltest unter bestimmten Bedingungen grundsätzlich einverstanden – auch wenn der Beschluss von Bund und Ländern zur Benachteiligung von Menschen mit wenig Geld führen könne. „Menschen mit geringem Einkommen können sich das Angebot nicht mehr leisten, finanziell Bessergestellte können sich im wahrsten Sinne des Wortes freikaufen und so eine Impfung umgehen“, erklärte am Mittwoch SoVD-Sprecherin Stefanie Jäkel. Die bisher kostenfreien Bürgertests sollen nach einem Beschluss von Bund und Ländern ab Oktober Geld kosten.

Arme Menschen drohten dadurch stärker als bisher schon von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen zu werden, mahnen die Verbände. Denn zusätzlich vom 23. August an soll bei Inzidenzwerten von dauerhaft über 35 die sogenannte 3-G-Regel greifen: Zugang zu bestimmten Räumen und Veranstaltungen bekommen dann nur noch Genesene, Geimpfte oder Getestete. Wer also nicht geimpft ist oder von Covid genesen ist, muss für den Restaurantbesuch, das Kino, das Konzert oder das Schwimmbad noch einmal für den Test draufzahlen.

Corona-Test darf ruhig kosten

Und dennoch lehnen SoVD und LAK die Kostenpflicht nicht grundsätzlich ab – die Landesarmutskonferenz befürwortet sogar ausdrücklich „unter bestimmten Umständen die Einführung einer Kostenpflicht für Corona-Tests“, wie Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze der HAZ sagte – und zwar „für alle diejenigen, denen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen zumutbar ist und die diese trotzdem verweigern“.

„Für alle diejenigen, denen eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen zumutbar ist und die diese trotzdem verweigern“: Klaus-Dieter Gleitze von der Landesarmutskonferenz lehnt die Kostenpflicht für Bürgertests nicht grundsätzlich ab. Quelle: Landesarmutskonferenz

Immerhin gebe es mittlerweile ein ausreichendes Impfangebot, wie auch der SoVD betont. „Aus unserer Sicht ist die Impfung nicht nur für die Solidargemeinschaft wichtig, sondern auch für den Schutz derjenigen, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen können“, sagte Sprecherin Jäkel.

Staat muss mehr tun

Das sieht auch LAK-Geschäftsführer Gleitze so: „Gerade Arme sind durch deutlich höhere Gesundheitsrisiken und Vorerkrankungen wesentlich mehr von schweren Infektionsverläufen bedroht. Die Impfung als Selbstfürsorge ist für Arme stärker als für andere Personengruppen eine Möglichkeit, für sich soziale und gesundheitliche Risiken der Pandemie zu reduzieren.“

Aus Sicht beider Verbände müssen aber einige Bedingungen erfüllt sein. Für den ausreichenden Impfschutz müsse der Staat mehr tun als bisher, fordert die LAK. Er müsse „durch verstärkte, kreative Impfkampagnen vor allem in sozialen Brennpunkten maximale Impfmöglichkeiten gerade für Arme sicherstellen“.

Bestimmte Tests müssen kostenlos bleiben

Zugleich müsse die Politik dafür sorgen, dass diejenigen weiter kostenlose Tests erhalten, die sich nicht impfen lassen können – Kinder oder kranke Menschen, sagt Jäkel vom SoVD: „Wenn bei Veranstaltungen nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen werden, führt das zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der etwa Kinder oder Kranke benachteiligt werden. Das darf nicht passieren.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die LAK wird noch grundsätzlicher. Auch die bisher kostenfreien Tests sicherten nur die Teilhabe von Menschen, die sich Kino, Konzerte und Restaurantbesuche überhaupt leisten könnten, sagt Geschäftsführer Gleitze. Die LAK fordert darum die Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes auf 600 Euro. „Erst durch nachhaltige Armutsbekämpfung wird Menschen mit wenig Geld materiell überhaupt erst das ermöglicht, was durch Tests und Impfungen erreicht werden soll: eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“

Von Karl Doeleke