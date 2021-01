Drei Verletzte, 61.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz nach einem Unfall am Arthur-Menge-Ufer in Hannover. Am Donnerstag hatte ein 33-Jähriger aufgrund eines Krampfanfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er prallte dadurch in ein weiteres Auto und demolierte eine Verkehrsinsel.