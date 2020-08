Hannover

Vor der Rampe zum Eingang des Annastiftes sitzen zwei Männer im Rollstuhl, die Knie hochgelagert. Eine junge Frau kommt mit Krücken aus dem Haus, zwei Besucher setzen sich vor Betreten des Hauses ihre Masken auf, Pfleger laufen durch die Gänge, im Anmeldebereich steht ein Sicherheitsposten. Es herrscht im Rahmen der strengen Richtlinien wieder annähernd Normalbetrieb im Annastift.

Die Entscheidung, den Betrieb in der orthopädischen Klinik der Medizinischen Hochschule komplett herunterzufahren, ist im März innerhalb von zwei Tagen getroffen und umgesetzt worden. „Eine Station sowie ein Operations-Saal wurden für Notfälle ohne Risiko weiterbetrieben, der Großteil der Belegschaft wechselte ins Henrietten- sowie Friederikenstift“, sagt die Pflegedirektorin der Diakovere, Sabine Mischer.

Neue Einsatzorte, neue Dienstpläne

Rund zwei Monate lang haben mehr als 200 Pfleger, Ärzte und Therapeuten in den beiden anderen Kliniken der Diakovere Dienst getan. „Und eigentlich war es nicht groß anders als bei uns im Annastift, mehr internistische Fälle natürlich“, so Gesundheits- und Krankenpflegerin Secil Babür, die normalerweise auf einer 32-Betten Station im Annastift arbeitet. Ihre Kollegen hätten keine Probleme mit dem raschen Wechsel gehabt. „Und es blieb ja auch keine andere Wahl.“

Im Henriettenstift, wo eine Corona-Verdachtstation sowie eine Station für nicht intensivbedürftige Corona-Patienten eingerichtet wurde, wurde eine große Anzahl der Mitarbeiter nicht nur eingesetzt sondern auch eingearbeitet. „Bei der Intensivpflege haben wir Unterstützung benötigt aber Kollegen auch angelernt, die dem Fachpersonal zuarbeiten können“, erklärt Mischer. „Es hätte schlimmer kommen können, wir haben die Fäden in der Hand behalten.“ Und der Medizinische Direktor der Diakovere, Michael Fantini, ergänzt: „Wir hätten auch noch mehr geschafft.“

Arzt ist Arzt

Kurzarbeit habe es nicht gegeben, allerdings seien während der Zwangspause etliche Überstunden abgebaut worden, sagt Fantini. Orthopäde und Oberarzt Stefan Budde hat während der Zeit die Koordination der Ärzte-Einsätze übernommen. „Jeweils vier Kollegen waren im Henrietten- und Friederikenstift im Einsatz, drei Mediziner haben auf den Intensivstationen rotiert.“ Dass in den anderen Diakovere-Einrichtungen der Schwerpunkt nicht auf Sportorthopädie, Endoprothetik oder Wirbelsäulenchirurgie liegt, sei weniger ein Problem. „Arzt ist Arzt, er kann eingesetzt werden. Wenngleich ohne entsprechende Facharztausbildung als Internist dann eben auf dem Niveau eines Assistenzarztes“, betont Budde.

Patienten werden auch ohne Notfall wieder operiert. Quelle: NICO HERZOG

Für Mediziner und Gesundheitspflegende hat es Schulungen unter anderem an den Beatmungsgeräten gegeben. „Dafür, dass wir von heute auf morgen gewissermaßen alles umkrempeln mussten, hat es sehr gut geklappt – und wir waren mit kompetentem Personal auf eine erste Welle vorbereitet“, so der Mediziner. Das Herunterfahren des Betriebs im Annastift habe den Mitarbeitern aber auch freie Kapazitäten beschert. „Unsere Schreibtische sind immer voll, wir haben eine Menge abarbeiten, forschen und die Wissenschaft nach vorne bringen können – sowie auch damit begonnen, Strukturen zu verbessern“, sagt Budde. „Fast Track“ heißt das Zauberwort, hinter dem sich ein Konzept verbirgt, das vor allem jungen und fitten Patienten ermöglichen soll, nach einer Knie- oder Hüftendoprothetik die Klinik schon nach wenigen Tagen wieder zu verlassen.

1000 Eingriffe sind ausgefallen

Seit Mitte Mai ist das Team im Annastift allerdings erst einmal dabei, verschobene Operationen nachzuholen. „Ich würde sagen, dass während der Schließung etwa 1000 Eingriffe nicht durchgeführt wurden“, so Budde. Dringende Fälle mit hohem Leidensdruck seien aber auch während der Pause behandelt worden, „manche Befunde kann man nicht liegen lassen.“ Aber wenn nur einer von sechs Operationssälen geöffnet ist, ist die Versorgung eingeschränkt.

Budde, Mischer und ihre Kollegen haben zudem festgestellt, dass während der Corona-Hochphase etliche Patienten auch nicht unbedingt zu ihrer geplanten Operation in die Klinik kommen wollten. In den letzten Woche wurden die Operationspläne wieder voller, „das traditionelle Sommerloch, das wir bei diesen Eingriffen kennen, fällt allerdings gerade aus“, betont Fantini. Aber viele Betroffenen werden auch schon wieder unsicher. „Seit die ersten Zahlen und Bedenken in Sachen zweite Welle kursieren, sagen auch wieder mehr Patienten ab“, sagt Budde.

Generalprobe ist gut gelaufen

Sollten die Corona-Zahlen wieder steigen, kann das Lockdown-Konzept des Annastiftes erneut umgesetzt werden. Secil Babür und Sabine Mischer sind davon überzeugt, dass auch bei einem zweiten Mal die meisten Mitarbeiter wieder mitziehen. „Wir sind in den Häusern in der Krise sehr zusammengerückt, eine große Solidargemeinschaft geworden“, sagt die Pflegedirektorin. Die Flexibilität bezüglich Einsatzorten und Dienstzeiten sei enorm gewesen. Und auch Budde sagt: „Bei uns hat keiner gemeckert.“ Mischer erhofft sich durch diese Entwicklung auch für die Zukunft eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Michael Fantini ist überzeugt, dass die Struktur der Diakovere-Häuser einmalig für die Corona-Krise war und ist. „Wir können im Annastift runterfahren und damit eine Reserve schaffen und haben mit dem Friederikenstift ein Haus für Nicht-Corona-Notfälle.“ Die Generalprobe sei quasi gut gelaufen. Fantini wünscht sich natürlich wie seine Kollegen auch, dass die zweite Welle Theorie bleibt, „aber wir haben bislang gut und medizinisch vertretbar improvisiert.“

Von Susanna Bauch