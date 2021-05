Hannover

Eine 68-jährige Autofahrerin ist nach einem Unfall am Dienstagmorgen in Hannover ums Leben gekommen. Die Frau hatte krankheitsbedingt die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten.

Nach Auskunft der Polizei wurden die Rettungskräfte gegen 9.45 Uhr zur Straße Am Listholze gerufen. Dort war die 68-Jährige in ihrem Audi A3 Richtung Sahlkamp unterwegs gewesen, als sie in Höhe der Hausnummer 55 wegen eines Krankheitsfalls auf die Gegenfahrbahn geriet und auf der anderen Straßenseite zwei geparkte Autos touchierte. Danach rammte der Audi noch einen Container und blieb schließlich stehen.

Autofahrerin anfangs noch ansprechbar

„Zunächst war die Fahrerin noch ansprechbar und scheinbar unverletzt“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Doch wenig später habe die 68-Jährige das Bewusstsein verloren und musste reanimiert werden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, doch dort starb die Frau im Tagesverlauf. Ihre 89-jährige Beifahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, kam vorsorglich aber auch in eine Klinik.

Von Peer Hellerling