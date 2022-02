Hannover

Aufgrund der Vielzahl an Omikron-Infektionen benötigen immer mehr Menschen eine Krankschreibung für Ihren Arbeitgeber – weil sie selbst von dem Virus betroffen sind oder Kontakt zu einem Infizierten hatten. Ob eine Praxis aber problemlos einen solchen „Gelben Schein“ ausstellen kann, hängt vom konkreten Fall ab.

Patienten mit einer bestätigten Covid-Infektion müssen sich für mehrere Tage in Isolation begeben, um andere Menschen nicht anzustecken. In der Regel wird die Isolation durch die Gesundheitsämter angeordnet – was aufgrund der Überlastung der Einrichtungen aber wohl immer seltener geschieht, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Für das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) gelte in diesen Fällen Folgendes:

Bei einer Infektion mit Krankheitssymptomen, aufgrund derer der Patient seiner Berufstätigkeit nicht nachgehen kann, stellen Ärztin oder Arzt eine AU-Bescheinigung aus. Dies gilt auch dann, wenn das Gesundheitsamt eine Isolation angeordnet hat.

Bei einer bestätigten Infektion ohne Krankheitssymptome können Ärztin oder Arzt ebenfalls grundsätzlich eine AU-Bescheinigung ausstellen. Denn der Patient kann wegen der Infektion die Wohnung nicht verlassen, um seinen Arbeitsplatz aufzusuchen. Anderenfalls würde er andere in Gefahr bringen, sich ebenfalls zu infizieren.

Corona-Isolation im Homeoffice

Anders verhält es sich, wenn der Patient die Möglichkeit hat, während des gesamten Zeitraums der Isolation seine Tätigkeit von zu Hause aus zu erbringen (Homeoffice). In diesem Fall benötigt er keine AU-Bescheinigung, da er seiner Arbeit nachgehen kann, sagt Haffke.

Für Personen, die sich aufgrund eines Verdachts auf eine Infektion in Quarantäne befinden, zum Beispiel Kontaktpersonen und Einreisende aus Hochrisikogebieten, dürfen Ärztinnen und Ärzte keine AU-Bescheinigung ausstellen. Die Betroffenen begeben sich selbst in Quarantäne oder diese wird durch das Gesundheitsamt angeordnet.

Manche Arbeitgeber bitten ihre Mitarbeitenden auch dann vorsorglich zu Hause zu bleiben, wenn sie mittelbar zu jemandem Kontakt hatten, der sich mit Corona infiziert hat – zum Beispiel zu einem Bekannten, der wiederum direkten Kontakt mit einem Infizierten hatte. Auch in diesen Fällen kann die Ärztin oder der Arzt keine AU-Bescheinigung ausstellen, da die Person nicht krank ist.

Krankschreibung per Telefon

Vertragsärztinnen und -ärzte dürfen bekannte und unbekannte Patienten bis zu sieben Kalendertage am Telefon krankschreiben. Voraussetzung ist, dass es sich um eine leichte Erkrankung der oberen Atemwege handelt. Die telefonische AU-Bescheinigung kann bei fortdauernder Erkrankung telefonisch einmal um sieben Kalendertage verlängert werden. In diesen Fällen muss die elektronische Gesundheitskarte nicht eingelesen werden, betont Haffke.

Von Susanna Bauch