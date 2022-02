Krankschreibungen im Akkord: Omikron sorgt für großen Andrang in Hannovers Arztpraxen

Hannover

Die 7-Tage-Inzidenz steigt unaufhaltsam an, die täglichen Omikron-Fälle liegen längst bei rund einer Viertelmillion bundesweit. Diese Zahlen bekommen auch die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen in der Region Hannover zu spüren, die Infektsprechstunden sind rappelvoll, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) werden im Akkord geschrieben.

100 Infekt-Patienten pro Arzt und Woche

„Die Hausarztpraxen haben sehr viel zu tun. Aktuell werden 99 Prozent aller Corona-Fälle ausschließlich von Hausärztinnen und Hausärzten behandelt“, sagt Tim Fischer, Sprecher des niedersächsischen Hausärzteverbandes. Krankenhauseinweisungen seien allerdings nur in den seltensten Fällen und in der Regel bei Ungeimpften notwendig. Darauf habe nun auch das Robert-Koch-Institut (RKI) hingewiesen: „Es geht neben der regulären Versorgung in den Hausarztpraxen von zusätzlich über 320.000 Arztbesuchen bundesweit allein wegen der Omikron-Infektion aus. Wir halten selbst diese Zahl noch für deutlich zu niedrig. Unsere Arztpraxen melden uns pro Woche im Durchschnitt 100 Infekt-Patienten pro Arzt und Woche“, so Fischer.

Nicht jede Patientin oder jeder Patient, der mit Erkältungssymptomen in die Praxen kommt, weise eine Omikron-Infektion auf. Aber diese Infekt-Klientel gebe es in jedem Winter, die Omikron-Fälle kommen hinzu, sagt Fischer. „Die Symptome sind oft nicht besonders gravierend, allerdings – krank geschrieben werden müssen die Betroffen natürlich in jedem Fall“, sagt eine Medizinerin in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis.

Sie rechnet bis Ende des Monats noch mit einem weiteren Anstieg, „auch wenn der Höhepunkt der Welle wirklich Mitte Februar erreicht sein sollte, braucht es ja noch einige Tage, bis all diese Infektionen durchbrechen. Und diese Fälle sitzen dann bei uns im Wartezimmer.“ Bis mindestens Mitte März erwarte sie daher auch noch etliche Omikron-bedingte Ausfälle an den hannoverschen Arbeitsplätzen.

Von Susanna Bauch