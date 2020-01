Krasser Lehrermangel – in Limmer übernehmen Eltern die Mensa-Aufsicht

Hannover

Weil viele Lehrer an der Albert-Schweitzer-Schule in diesem Schuljahr langfristig ausfallen, setzt die Grundschule in Limmer jetzt auf engagierte Eltern: In dieser Woche übernehmen einige Eltern freiwillig die Aufsicht beim Mittagessen. Dieses ist eigentlich eine Lehreraufgabe. Aber so können diese Lehrerstunden eingespart werden – und die Pädagogen haben mehr Zeit, tatsächlich in Klassen zu unterrichten.

Ausfälle durch Krankheiten, Elternzeit oder Schwangerschaft

Wie die Landesschulbehörde mitteilt, ist die Schule eigentlich grundsätzlich ausreichend mit Lehrern versorgt, allerdings gebe es langfristige Ausfälle, weil Pädagogen erkrankt, im Mutterschutz oder in Elternzeit seien. Hinzu kämen schwangere Lehrerinnen, die ein Beschäftigungsverbot erhalten hätten. So erkläre sich der Lehrermangel.

Der Schulelternrat habe schon mehrmals angeboten, dass Eltern bei der Mittagspause aushelfen, sagt Schulleiterin Ayten Ciftci. Nach reiflicher Überlegung habe sie sich entschlossen, das Angebot nun doch anzunehmen. Das ermögliche, Lehrer aus der Mittagsverpflegung abzuziehen und im Unterricht einzusetzen. „Für ihr Engagement sind wir den Eltern sehr dankbar“, sagt die Schulleiterin.

„Ein Lehrer muss zwei Klassen gleichzeitig unterrichten“

Es sei nie um die Essenausgabe, sondern lediglich um die Betreuung der Kinder während der Essenszeit gegangen, heißt es in einer Mail des Schulelternrates. Mehrere Eltern hatten sich bei der HAZ über den seit Monate andauernden Lehrermangel an der Albert-Schweitzer-Schule beschwert. Die Landesschulbehörde lasse die Grundschule im Stich. Derweil versuchten die verbleibenden Pädagogen alles, um den Notstand aufzufangen. Da unterrichte ein Pädagoge manchmal zwei Klassen parallel oder Erzieher ohne jegliche Qualifikation übernähmen den Unterricht.

Den Vorwurf einiger Eltern, die Kinder hätten keinen festen Stundenplan, sondern würden quasi flexibel unterrichtet, je nach Lehrerbesetzung, wies Ciftci vehement zurück. Es gebe sehr wohl feste Stundenpläne, wegen des Ausfalls von Lehrkräften könne es aber in einigen Fällen auch zu kurzfristigen Änderungen kommen, sagte sie.

Im zweiten Halbjahr soll es besser werden

Schon Ende November hatte an zwei Tagen für die ersten und zweiten Klassen kein Unterricht stattfinden können, weil zu dem Zeitpunkt zehn Lehrer auf einmal erkrankt waren. Es gab aber ein Betreuungsangebot für Kinder, die nicht zu Hause von Eltern oder Großeltern betreut werden konnten.

Für das zweite Halbjahr, das Anfang Februar beginnt, versprechen Landesschulbehörde und Schulleitung aber eine deutliche Verbesserung. Zum einen seien zwei Lehrerstellen ausgeschrieben worden, von denen auch schon eine besetzt sei, zudem würden Abordnungen benachbarter Schulen geprüft. Die Albert-Schweitzer-Schule soll zum anderen auch Vertretungsverträge abschließen können.

Von Saskia Döhner