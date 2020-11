Kleefeld

Für ihren kreativen Englischunterricht und die internationale Zusammenarbeit mit Schulen weltweit auch in der Corona-Krise ist die Schillerschule in Kleefeld gleich dreimal ausgezeichnet worden. Sie erhielt für Grammatik- und Schreibprojekte jeweils ein eTwinning-Qualitätssiegel 2020 für beispielhafte Internetprojekte.

Im Projekt „Grammunication – The Simple Past: Birthdays and Holidays“ haben sich Schülerinnen und Schüler im Alter von sieben bis elf Jahren mit englischer Grammatik beschäftigt. Es basiert auf der Erkenntnis, dass eine neue Sprache am besten verstanden wird, wenn sie in einem authentischen Kontext angewendet wird. Statt Grammatikregeln zu pauken, berichteten die Kinder ihren Projektpartnern über ihre Ferienerlebnisse und wie sie ihre Geburtstage feiern. Dabei lernten sie fast nebenbei neue Vokabeln und grammatikalische Regeln. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Deutschland, Großbritannien, Finnland, der Türkei und der Ukraine statt.

Sonderaufgaben für Englisch-Überflieger

Im Projekt „ESL textbook 3.0. – of students, by students, for students“ ging es ebenfalls um kreativen Unterricht für sieben- bis elfjährige Schülerinnen und Schüler. Die Teilnehmer, oft Muttersprachler, waren ihren Klassenkameraden weit voraus, weil sie Englisch bereits perfekt beherrschten. Das Projekt bot den Fremdsprachprofis herausforderndere Aufgaben auf einem höheren Niveau als im normalen Unterricht. Die Mädchen und Jungen veröffentlichten zusammen mit Partnern aus Frankreich ein eBook mit Videos, Texten, Comics und Übungen, die auch künftigen Englisch-Überfliegern anregendes Lehrmaterial bieten.

Für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren ging es bei „Black History Months“ um „Kreatives Schreiben“. Vorgegeben waren lediglich der Anfang oder das Ende der Geschichte, der Rest blieb ihrer Fantasie überlassen. Alle Storys hatten Bezug zur US-Literatur schwarzer Autorinnen und Autoren und behandelten auch das Thema Rassismus. Eine besondere Aktualität erhielt das Projektthema anlässlich der Black-Lives-Matter-Kampagnen in den USA und überall auf dem Globus. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Deutschland und Schweden statt – während des Lockdowns auch im Onlineunterricht. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch.

Die Schillerschule ist schon seit Langem eTwinning-Schule und die einzige Schule in Niedersachsen, an der die Schüler neben dem deutschen Abitur auch das International Baccalaureate (IB) ablegen können.

