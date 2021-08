Hannover

Für Ellen Neubauer geht es wieder voran. Und das ist auch ganz wörtlich gemeint. Seit Kurzem darf die Krebspatientin – und soll es sogar – wieder Fahrrad fahren. „Ich kann es kaum glauben, ich saß seit Jahren nicht mehr auf dem Sattel.“ Ihre eng gesteckten Grenzen weitet sie nun täglich vorsichtig aus.

Die 57-Jährige erhielt 2018 eine Krebsdiagnose, die ihr Leben erschütterte. Außer den Eierstöcken entfernten Chirurgen die Gebärmutter und zahlreiche Lymphknoten. Der Krebs kehrte nicht zurück. „Gottseidank“, sagt Neubauer. Doch es kam seitdem mehrfach zum Bruch ihrer großen OP-Narbe. Inzwischen hat sie sechs Operationen hinter sich. Zuletzt erhielt Neubauer ein stabilisierendes Netz eingepflanzt. Durch Bewegung wie beim Radfahren soll sie neues Gewebe im Unterbauch aufbauen, das sich mit dem Netz verbindet. „Ich habe weiterhin Schmerzen, aber ich bin zuversichtlich“, sagt sie jetzt.

Plötzlich krank

Besonders zu Anfang ihrer Krankheit fühlte sich die alleinstehende Frau aber oft fremdbestimmt. Ärzte sprachen nicht viel mit ihr. Entscheidungen mussten dringlich getroffen werden: Operation, Chemotherapie. „In der Behandlung geht es meist einzig um die Beseitigung des Tumors. Das prallte alles auf mich ein. Ich fühlte mich verloren und wurde durch das System durchgeschleust.“

Ellen Neubauer half es sehr, dass sie über eine Broschüre auf die Niedersächsische Krebsgesellschaft stieß. Sie fand ganz praktische Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, aber vor allem gingen die Beraterinnen auf ihre tiefgreifenden Ängste ein. Überstehe ich die Krankheit? Und wie bin ich dann?

So wie Neubauer jetzt Menschen gegenübertritt, dezent geschminkt und mit gepflegtem Kurzhaarschnitt, nimmt kaum jemand sie als krank wahr. Und auch das ist ein Problem. Denn ihre verminderte Leistungsfähigkeit macht ihr zu schaffen.

„Der Geist muss das Leid verarbeiten“

Krebspatient Thomas Schmitt (rechts) schwört auf „seine“ Sozialberaterin Bettina Hallmann von der Niedersächsischen Krebsgesellschaft. Quelle: Bärbel Hilbig

Diese Erfahrung teilt Thomas Schmitt, der auf den ersten Blick äußerlich fit und gesund wirkt. 2017 entdeckten Ärzte bei ihm einen rasant wachsenden Tumor zwischen Herz und Lunge, der ihm die Luft zum Atmen nahm, außerdem ein weiteres bösartiges Geschwür. „Das Leben brach zusammen, und ich wusste nicht, was ich denken sollte.“ In Kürze steht noch eine Operation an. Schmitt will andere Patienten dazu ermutigen, sich psychosoziale Unterstützung bei Stellen wie der Krebsgesellschaft zu holen. „Der Geist muss das Leid verarbeiten. Aber es war für mich tatsächlich eine Überwindung, den Fuß über die Schwelle zu setzen.“

Der 56-Jährige hat wie Ellen Neubauer nach der Reha wieder zu arbeiten begonnen. Beide haben gute Arbeitgeber, die ihnen mit viel Verständnis entgegenkommen. Neubauer arbeitet im Kundenservice des Friedrich Verlags, Schmitt beim Bauunternehmen Gundlach. Der Architekt merkte, dass seine Belastbarkeit gesunken ist. „Ich konnte gar nicht mehr aufnehmen, was die Kollegen mir sagen.“ Er hat seine Stunden reduziert, auch Ellen Neubauer hat sich zu diesem Schritt entschlossen.

Erschöpfung ist geblieben

Ellen Neubauer hat sich nach ihrer Erkrankung ein Landschaftsfoto mit Nordseestrand ins Wohnzimmer gehängt. „Das macht mir Freude“, sagt die 57-Jährige. Quelle: Samantha Franson

Doch auch sechs Stunden am Tag kann sie nur mit Mühe bewältigen. Die Verlagsmitarbeiterin leidet unter Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Sie wollte weiter reduzieren und beantragte deshalb bei der Rentenkasse eine Teilerwerbsminderungsrente. Neubauer ist auf ihr Einkommen angewiesen, die Ablehnung war bitter für sie. „Mir wurde einfach nach Aktenlage mitgeteilt, dass ich sechs Stunden arbeiten kann. Damit steht mir nichts zu.“

Psychoonkologische Beratung für Krebskranke Umfassende Beratung finden Krebskranke und auch ihre Angehörigen bei der Niedersächsischen Krebsgesellschaft. Neben Reha- und Sozialberatung leisten die Mitarbeiterinnen psychoonkologische Unterstützung. Das Team hilft bei Renten- und Rehaanträgen, in sozialen und existenziellen Fragen. Die Gespräche erfolgen persönlich, telefonisch, per Videoschaltung oder auch schriftlich und sind kostenfrei. Alle Gespräche unterliegen der Schweigepflicht. Termine können unter der Telefonnummer (0511) 3885262 sowie per E-Mail an krebsberatung@nds-krebsgesellschaft.de vereinbart werden. Unterstützung leistet ebenso das Krebsberatungszentrum der Caritas Hannover. Die Terminvereinbarung ist unter Telefon (0511) 27073963 und per E-Mail an krebsberatung@caritas-hannover.de möglich. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) bietet ebenfalls psychoonkologische Beratung – für ihre stationären Patienten, aber ebenso ambulant. Die Terminvereinbarung für die Psychosomatische Ambulanz läuft über Telefon: (0511) 5323136 sowie per E-Mail an psychoonkologie@mh-hannover.de. Die psychoonkologische Beratung des Diakonischen Werks Hannover ist unter Telefon (0511) 625028 und per E-Mail an ev.beratungszentrum.hannover@dw-h.de erreichbar.

Das sei kein Einzelfall, betont Peter Meier, Vorsitzender der Niedersächsischen Krebsgesellschaft. „Der eigentliche Tumor wird immer gesellschaftlich akzeptiert, die Folgen jedoch nicht.“ Wenn Streitfälle vor Gericht gehen, erlebt der Facharzt als Gutachter häufig, dass sich die Richter allein an der physischen Belastbarkeit der Patienten orientieren. „Die Betroffenen werden nicht ernst genommen. Wir können nur mühsam und kontinuierlich Aufklärung leisten.“

Selbst Thomas Schmitt, der von seinem Partner, Kollegen und Menschen in der Kirchengemeinde viel Unterstützung erfährt, fühlt sich unter Druck. „Es ist unglaublich schwer zu vermitteln, was ich nicht mehr kann. Unterschwellig habe ich immer das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.“

Von Bärbel Hilbig