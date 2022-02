Hannover

Tanja ist verzweifelt. Die 52-Jährige aus der Region Hannover, die ihren Namen nicht nennen möchte, ist an Brustkrebs erkrankt und nimmt zur dauerhaften Nachbehandlung und Prophylaxe das Medikament Tamoxifen ein, das bereits seit sechzig Jahren auf dem Markt ist. Doch seit Kurzem ist es nicht mehr zu bekommen. „Das lebensnotwendige und hochwirksame Medikament ist nicht verfügbar,“ sagt die Frau. Aktuell versuchten Apotheken in der Region Hannover mit großem Engagement auf noch vorhandene Lagerbestände in den Niederlanden und Belgien zurückzugreifen. „Die Behandlung mit Tamoxifen dauert in der Regel mindestens fünf Jahre, oft länger. Das zeigt die Dringlichkeit der Verfügbarkeit“, betont die Patientin.

Eine Lücke reißt die nächste

Auch eine Apothekerin aus der List bestätigt den Engpass. „Es ist richtig, es gibt nichts. Die Produktion ist sogar eingestellt“, so die Pharmazeutin. Seit Tagen versuche sie für ihre Kundinnen das Brustkrebsmedikament zu organisieren, „aber laut Erlass dürfen wir das Medikament auch nicht mehr horten, eine Lücke reißt daher die nächste auf.“

Auch eine Alternative sei derzeit nicht in Sicht, „für den Großhandel rechnet sich das bei einem Preis von knapp 10 Euro offensichtlich nicht mehr.“ Sie könne ihre Kundinnen nicht mehr versorgen, sagt die Apothekerin.

Das Bundesgesundheitsministerium (BGM) will kurzfristig einen Versorgungsmangel bekanntgeben. Quelle: Matthias Hiekel/dpa

Rund 130.000 Frauen sind deutschlandweit auf das Präparat angewiesen. Nicht nur neu Erkrankten wird es nach der Primärtherapie verschrieben, die meisten Betroffenen nehmen Tamoxifen über Jahre ein. „Der Beirat für Liefer- und Versorgungsengpässe hat diverse Maßnahmen zur Abmilderung der Lieferengpässe bei Tamoxifen-haltigen Arzneimitteln beschlossen“, erläutert Panagiota Fyssa, Sprecherin der Niedersächsischen Apothekerkammer. „Die Nachfrage nach dem Onkologikum Tamoxifen ist in den Apotheken gestiegen. Über den pharmazeutischen Großhandel ist derzeit das Arzneimittel nicht lieferfähig“, so Fyssa.

Kein Rezept auf Vorrat

Das Bundesgesundheitsministerium (BGM) will kurzfristig einen Versorgungsmangel bekanntgeben. „Auf dieser Grundlage können die zuständigen Behörden der Länder ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes im Einzelfall gestatten und etwa den Import Tamoxifen-haltiger Arzneimittel ermöglichen.“ Um allen Patientinnen und Patienten eine unterbrechungsfreie Therapie zu ermöglichen, sollen in den kommenden Monaten erst dann Folgerezepte ausgestellt werden, wenn eine weitere Verordnung erforderlich ist. Regionale oder individuelle Bevorratungen sollen laut BMG so unterbunden werden.

Die pharmazeutischen Unternehmen prüfen ferner die Möglichkeit einer vorgezogenen Produktion Tamoxifen-haltiger Arzneimittel, damit die Versorgung in Deutschland wieder bedarfsgerecht ist. Nach derzeitiger Prognose könnten die nachproduzierten Arzneimittel Ende April 2022 zur Verfügung stehen.

Die Lieferschwierigkeiten sind für die Apotheken etwa völlig Neues. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Umgang mit Lieferschwierigkeiten

Die Lieferschwierigkeiten sind ein bekanntes Problem. Auch für die Apothekerinnen und Apotheker ist die Entwicklung in dieser Dimension allerdings etwas völlig Neues. Aus dem kurzfristigen Engpass ist mittlerweile ein Dauerzustand für viele Medikamentengruppen geworden – Tamoxifen ist kein Einzelfall. Gängige Schilddrüsenpräparate, Antibiotika, Blutdrucksenker, Schmerzmittel wie Ibuprofen, Psychopharmaka zeigen, dass immer mehr Präparate von Lieferengpässen betroffen sind.

„Apothekerinnen und Apotheker sind mit ihrer Fachkompetenz maßgeblich daran beteiligt, dass aus Lieferengpässen keine Versorgungsengpässe werden“, betont Sprecherin Fyssa. Ist ein Wirkstoff nicht lieferbar, kann nach Absprache mit der Ärztin oder dem Arzt auf ein Medikament mit einem anderen Wirkstoff ausgewichen werden. „Es gibt aber auch Arzneimittel, die sich nicht austauschen lassen – wie Tamoxifen.“

Von Susanna Bauch