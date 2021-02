Hannover

Während der ersten Welle der Corona-Pandemie in Frühjahr vergangenen Jahres hat nach Angaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) die Versorgung von Krebspatientinnen und Krebspatienten in der Region Hannover gut funktioniert. Die Uniklinik beruft sich auf eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die onkologische Versorgung.

Seit fast einem Jahr verlange das Coronavirus der medizinischen Versorgung viel ab: Bereits zu Beginn der Pandemie mussten planbare medizinische Behandlungen verschoben und bestehende Behandlungsschemata an die Versorgungssituation in einer Pandemie angepasst werden. Das habe vor allem Betroffene und Behandlungsteams in der Krebsmedizin vor besondere Herausforderungen gestellt, heißt es in einer Mitteilung der MHH. Die Situation erfordere eine intensive Abwägung zwischen zusätzlichen, pandemiebedingten Risiken und Auswirkungen von Therapieänderungen. Hierdurch würden vor allem in der Anfangsphase der Pandemie zusätzliche Belastungen und Verunsicherungen bei allen Beteiligten erwartet.

Aufnahmezahlen sind stabil

Seit Juli 2020 untersucht ein interdisziplinäres Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der MHH gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Leibniz Universität Hannover die Auswirkungen der Pandemie in der onkologischen Versorgung während der ersten Welle im Frühjahr 2020. Im Fokus der Untersuchung stehen dabei folgende Fragen: In welchem Umfang wurden medizinische Behandlungen nicht oder verzögert durchgeführt? In welchem Ausmaß wurden bestehende Behandlungsmuster an die Pandemiebedingungen angepasst? Wie sind die Behandlungsteams mit derartigen Entscheidungskonflikten umgegangen?

Erste Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die Covid-19-Pandemie in der Region Hannover und an der MHH nur in begrenztem Maß zu Konsequenzen für die onkologische Behandlung geführt hat. Bei der Analyse der Aufnahmezahlen von onkologischen Patientinnen und Patienten im ersten Halbjahr 2020 zeigte sich, dass die stationären Aufnahmezahlen für die meisten untersuchten Personengruppen und onkologischen Krankheitsbilder in dem üblichen Schwankungsbereich der vergangenen vier Jahre lagen. Auch die Verweildauer von MHH-Patientinnen und -Patienten in onkologischer Behandlung und die Vorstellungsraten in Tumorkonferenzen wichen nicht bedeutsam von den Schwankungen der vorangegangenen Jahre ab.

Größere Auswirkungen bei der Früherkennung

Weitere Belege für eine konstante onkologische Behandlung während der ersten Welle zeigt sich laut MHH in den bislang durchgeführten Befragungen von über 200 onkologisch tätigen Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten aus verschiedenen stationären und ambulanten Einrichtungen der Region Hannover. Für die meisten Bereiche der onkologischen Behandlung wurden nur geringfügige Veränderungen während der ersten Pandemiewelle wahrgenommen. So haben jeweils mehr als drei Viertel der Befragten geantwortet, dass sich die Pandemie im Frühjahr 2020 auf diese Aspekte der Behandlung gar nicht oder nur gering ausgewirkt hat.

Vergleichbar größere Auswirkungen ergaben sich allerdings in den Bereichen Prävention und Früherkennung sowie der psychosozialen Versorgung. Hier gab zwar mit knapp mehr als 50 Prozent die Mehrheit der Befragten an, dass sich die Pandemie nur geringfügig oder gar nicht auf Therapieentscheidungen und Diagnostik ausgewirkt hat, dennoch scheinen diese Bereiche der Vor- und Nachsorge deutlicher durch die Pandemie betroffen gewesen zu sein als die direkte onkologische Therapie.

Mitarbeiter kommen gut mit den Bedingungen klar

Die im Bereich der Onkologie tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken scheinen nach der Studie gut mit der pandemiebedingten Belastung umgehen zu können. Nur sehr wenige der Befragten gaben an, sich öfter oder meistens während der Pandemie gestresst (8 Prozent), ängstlich (ein Prozent), einsam (2 Prozent) oder depressiv (3 Prozent) gefühlt zu haben. Pandemiebedingte Entscheidungsprobleme im Zusammenhang mit der onkologischen Behandlung wurden dagegen von 33 Prozent der befragten Fachkräfte berichtet und waren mit einer signifikant höheren emotionalen Belastung assoziiert.

In den nächsten Wochen werden die bisherigen Analysen weiter ausgebaut und anhand von niedersachsenweiten Krankenkassendaten zur Behandlung von onkologischen Krankheitsbildern ergänzt. Weitere Interviews werden folgen. Ziel der Studie ist es, auch in künftigen Pandemien die Versorgung von Krebspatientinnen und Krebspatienten auf dem bisherigen Niveau aufrecht erhalten zu können.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das Projekt bis zum November mit knapp einer halben Million Euro.

Von Mathias Klein