Ein Paar, das sich mit einer großen Hochzeitsfeier finanziell übernommen hat und seine Schuldenlast von – derzeit – 12.000 Euro mittels eines Kreditbetrugs minimieren wollte, ist am Amtsgericht Hannover mit einem blauen Auge davongekommen. Sachin A. (25) wurde am Donnerstag wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt, seine Ehefrau Bakie S. (27) wegen Beihilfe zu 30 Tagessätzen à 15 Euro. Die beiden Eheleute aus der List hatten im September 2018 ihren Sparkassen-Kredit (Zinssatz 8,99 Prozent) mithilfe des 14.000-Euro-Darlehens einer auf der Lister Meile angesiedelten Privatbank ablösen wollen – dort hätten die Zinsen nur bei 4 Prozent gelegen.

Feier mit 800 Gästen

A. und S., die sich in Hannover schon seit vielen Jahren mit schlecht bezahlten Tätigkeiten in der Gastronomie- und Reinigungsbranche sowie anderen Jobs über Wasser halten, heirateten Anfang 2018. Da beide griechische Wurzeln haben, wurde die Hochzeit auf traditionelle Art üppig gefeiert – mit 800 Gästen. Doch der Plan, dass sich die 15.000 Euro teure Sause mittels Geldgeschenken der Festgesellschaft refinanzieren würde, ging nicht auf. Bald schon forderten Freunde das Geld zurück, das sie dem Paar geliehen hatten, schwer drückte auch die monatliche Zinslast des Sparkassen-Darlehens. Und so kamen die beiden auf die Idee mit der auf Betrug basierenden Umschuldung.

An einem Dienstagmittag im September 2018 stiefelte das Paar in die Lister Filiale der Privatbank, in der Tasche zwei echte und vier gefälschte – weil umdatierte – Gehaltsmitteilungen einer Bäckerei und eines Küchenladens. Es ging darum, jeweils für die Monate Juni bis August eine lückenlose Arbeitstätigkeit nachzuweisen, um das gewünschte Darlehen von 14.000 Euro zu bekommen. Doch waren die Datumszeilen auf den Gehaltsmitteilungen so stümperhaft mit Papier und Tesafilm überklebt und durch andere Ziffern ergänzt worden, dass den Bankangestellten die abkopierten Fälschungen förmlich ins Auge sprangen. Sie riefen die Polizei, ein Funkstreifenwagen rollte an – und das Paar gestand seinen Betrugsversuch noch an Ort und Stelle ein.

Vorstrafen sind Fehlanzeige

Verteidiger Dogukan Isik wies darauf hin, dass sein Mandant die Raten bei der Sparkasse immer ordnungsgemäß entrichtet habe und das Paar noch nie in seinem Leben strafrechtlich aufgefallen sei. „Und ich wollte auch den neuen Kredit zurückzahlen“, versicherte Sachin A., er habe halt nur die Zinslast schrumpfen lassen wollen.

In der Bewertung der Tat waren sich die Juristen im Gerichtssaal einig. Staatsanwalt Timo Goldmann sprach von Dilettantismus, Verteidiger Isik von einer „großen Dummheit“, und Amtsrichter Reinhard Meffert bescheinigte den beiden Angeklagten: „Das war völlig bekloppt, was Sie da gemacht haben.“ Die aus dem bereits rechtskräftigen Urteil resultierende Geldstrafe von 1950 Euro dürfte die Eheleute hart treffen, wird ihre Schuldenlast damit doch nochmals erhöht. Zudem haben die beiden neuerdings noch ein wenige Monate altes Kind durchzufüttern – und Bakie S. ist schon wieder schwanger.

