Kreuz Hannover-Nord: Auto gerät nach Unfall in Brand – Insassen bleiben unversehrt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend auf der Autobahn 7 in Höhe des Kreuzes Hannover-Nord ist ein Dacia Sandero in Flammen aufgegangen. Die beiden 70 und 74 Jahre alten Insassen des Wagens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Strecke in Richtung Kassel war deshalb mehr als eine Stunde lang voll gesperrt.

A 7 mehr als eine Stunde lang voll gesperrt

Nach Angaben der Polizei war die 70-Jährige mit ihrem vier Jahre älteren Beifahrer gegen 12.45 Uhr von Hamburg in Richtung Süden unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Dacia auf dem linken der drei Fahrspuren. Zwischen den Anschlussstellen Großburgwedel und Hannover Nord musste die Seniorin wegen des dichten Verkehrs stark bremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Dacia gerät in Brand

Der Dacia kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Mittelleitplanke und wurde dann über die gesamte Fahrbahn geschleudert und prallte dann gegen die rechte Schutzplanke. Anschließend geriet der Dacia in Brand. Bevor die Flammen den gesamten Wagen erfasst hatten, konnte die Fahrerin und ihr 74 Jahre alter Beifahrer das Auto selbstständig verlassen. Sie hatten sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten die Senioren zunächst an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte sie dann in Krankenhäuser. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und für die anschließende Unfallaufnahme war die Autobahn 7 in Richtung Kassel bis 14 Uhr voll gesperrt. Erst ab 16 Uhr waren alle drei Fahrstreifen wieder befahrbar.

