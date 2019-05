Kreuz Hannover-Ost: Abzweig von A7 auf A2 nach Dortmund gesperrt

Hannover

Teile des Autobahnkreuzes Hannover-Ost werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag saniert. Deshalb müssen laut Landesstraßenbaubehörde einzelne Fahrspuren gesperrt werden. Betroffen ist auf der A 7 sowohl aus Norden als auch Süden der Abzweig auf die A 2 in Richtung Dortmund. „Der Grund sind Asphaltarbeiten“, teilt die Behörde mit. Die Sperrung der Abfahrten beginnt am Donnerstag um 19 Uhr, die Strecke soll dann am Freitag gegen 5 Uhr wieder freigegeben werden. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Mit Behinderungen sei laut Behörde aber dennoch zu rechnen.

Von pah