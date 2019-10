Hannover

Autofahrer mussten am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund Behinderungen in Kauf nehmen. Zwischen dem Kreuz Hannover-West und der Anschlussstelle Herrenhausen hatte sich gegen 12.30 Uhr ein Unfall ereignet, an dem vier Autos beteiligt waren. Dabei sind, nach Angaben der Feuerwehr, vier Menschen und ein Hund verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unfallstelle ist inzwischen wieder geräumt.

Die vier Fahrzeuge waren, so teilt es die Feuerwehr mit, mit insgesamt sieben Insassen und dem Hund besetzt. Die A2 hat an dieser Stelle vier Fahrspuren. Auf der ganz linken Spur war, nach Angaben der Polizei, ein Mercedes unterwegs. Auf dem Fahrstreifen daneben fuhr ein Nissan, gefolgt von einem BMW. Der dritte Fahrstreifen war unbesetzt. Auf der ganz rechten Spur fuhr ein Skoda. Aus bislang ungeklärter Ursache war der BMW auf den Nissan aufgefahren und anschließend auf die äußere linke Spur abgekommen. Dort stieß der Mercedes mit dem BMW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW von der äußeren linken Spur über alle vier Fahrstreifen geschleudert, wobei der Wagen den Nissan mit sich riss. BMW und Nissan prallten dann gegen den Skoda auf der ganz rechten Spur. Dort kamen die Autos zum Stillstand.

Welche Insassen in welchen Fahrzeugen gesessen haben, ist derzeit unklar. Bis 13.15 Uhr war die Strecke in Richtung Dortmund voll gesperrt. Anschließend leitete die Polizei den Verkehr über zwei Streifen an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Stau auf der Autobahn 2 und auch auf der Autobahn 352, die an dieser Stelle auf die Strecke in Richtung Dortmund mündet.

Von Tobias Morchner