Hannover

Autofahrer müssen derzeit auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund Behinderungen in Kauf nehmen. Zwischen dem Kreuz Hannover-West und der Anschlussstelle Herrenhausen hatte sich gegen 12. 30 Uhr ein Unfall ereignet, an dem vier Autos beteiligt waren. Dabei sind, nach Angaben der Feuerwehr, vier Menschen und ein Hund verletzt worden. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Unfallstelle wird in Kürze wieder geräumt.

Die vier Fahrzeuge waren, so teilt es die Feuerwehr mit,mit insgesamt sieben Insassen und dem Hund besetzt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Zwei der wagen sollen gegen die rechte Leitplanke gefahren sein. Ein weiteres Fahrzeug soll quer zu den drei Fahrspuren gestanden haben. Bis 13. 15 Uhr war die Strecke in Richtung Dortmund voll gesperrt. Anschließend leitete die Polizei den Verkehr über zwei Streifen an der Unfallstelle vorbei.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner