Krieg gegen die Ukraine: Große Spendenbereitschaft in Hannover

Hannover

„Ich wache jeden morgen mit der Angst auf, dass meine Familie in der Ukraine tot ist. Es schenkt mir Kraft, etwas tun zu können“. Daryna Savchenko ist 27 Jahre alt und verfolgt in Hannover die Grausamkeit des Krieges in ihrer Heimat. Als ehrenamtliche Helferin will sie helfen, das Leid aus der Ferne so gut es geht zu lindern.

Mannshoch stapeln sich die Berge an Spenden in der kleinen, russisch-orthodoxen Kirche in Misburg. Die Stimmung ist angespannt und konzentriert, als die Helferinnen und Helfer die in großen Einkaufstüten abgegebenen Spenden sortiert: „Wir haben so viele Spenden, dass wir mit dem Sortieren kaum noch hinterherkommen“, sagt die 27-jährige Krankenschwester Savchenko. Auf dem Flur alleine liegen um die 200 Säcke, alle mit Kleidung gefüllt. Sie stellt einen Karton mit der ukrainischen Aufschrift „Засоби гігієни“ („Hygieneartikel“) auf einen ausrangierten Tisch, der sich unter dem Gewicht der Kartons biegt. Die Masse an Kartons und Tüten wirkt zwischen den mit Gold überzogenen Heiligenbildern und der ruhigen Atmosphäre fremd.

Hohe Spendenbereitschaft in Hannover

Auch in der kleinen Änderungsschneiderei in Döhren herrscht reges Treiben. Der erste Bus, der einen Teil der Spenden an die ukrainische Grenze bringen soll, fährt bereits am kommenden Samstag los. Tetyana Schult (38) freut sich sehr über die hohe Spendenbereitschaft. Sie sei selbst in der Ukraine aufgewachsen und habe große Angst um ihre Familie, die noch heute Morgen ohne Licht in einem Wohnkeller ausgeharrt habe: „Die Kinder haben oft so große Angst, dass sie den Keller gar nicht mehr verlassen und die Frauen stellen Tarnnetze und Molotowcocktails für die Armee her“.

Hannover: Hilfe für die Ukraine - Silke Fesser und Ulrike Gizas beim Rodizio Baumhaus in Godshorn haben auch gesammelt. Quelle: RAINER Rainer Droese

Am dringendsten benötigten die Menschen an der ukrainischen Grenze Medikamente und medizinische Ausrüstung wie Blutdruckmessgeräte und Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial, Hygieneartikel sowie Konserven und Süßigkeiten, damit die Menschen wieder zu Kräften kommen können, erklärt Jevgeiia Dik (39), ehrenamtliche Helferin. Auch Decken, Schlafsäcke, Thermoskannen und andere wärmespendende Gegenstände würden weiterhin benötigt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier können Sie zum Beispiel helfen:

Aktuell sammelt der Ukrainische Verein in Niedersachsen Geld- und Sachspenden für in Not geratene Landsleute. Benötigt werden warme Kleidung und Schuhe (in gutem Zustand), Hygieneartikel, Isomatten, Verbandskasten, Taschenlampen und Schlafsäcke. Gesammelt werden die Sachspenden von der Ukrainischen Kirchengemeinde St. Wolodymyr in Hannover. Von Montag bis Samstag (9 bis 17.30 Uhr) können Spenden in der Hannoverschen Straße 122 in Misburg vorbeigebracht werden.

Auch die Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und Caritas sammeln Spenden. Das Aktionsbündnis Deutschland hilft, die SOS Kinderdörfer und Save the Children haben Spendenkonten eingerichtet.

Für Mittwoch, 2. März, ruft die Flüchtlingsorganisation „Seebrücke“ zu einer Kundgebung unter dem Motto „Solidarität mit der ukrainischen Zivilbevölkerung und allen fliehenden Menschen“ auf. Die Versammlung soll um 18 Uhr auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof in Hannover stattfinden. „Die Bundesregierung muss jetzt handeln und den Menschen Schutz bieten“, heißt es im Aufruf zur Kundgebung.

Von Alina Meyer