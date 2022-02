Hannover

Den russischen Angriff auf die Ukraine haben auch Hannovers Hochschulen scharf verurteilt. Die Betroffenheit ist sehr konkret. Die Leibniz-Universität und die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) pflegen enge Kontakte in die Ukraine und nach Russland. An der MHH arbeiten und studieren mehr als 100 Menschen mit ukrainischem Pass – und viele Menschen aus allen Nachbarländern. Die Leibniz-Uni hat aktuell 80 Studierende mit ukrainischer Staatsbürgerschaft, rund ein Viertel ist in Deutschland aufgewachsen. Deutsche Austauschstudenten befinden sich zurzeit nicht in der Ukraine.

MHH will verletzte Ukrainer behandeln

Die Medizinische Hochschule Hannover will Kranke aus der Ukraine behandeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die MHH hat zahlreiche Kontakte zu Pflegenden, Ärztinnen und Ärzten sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Ukraine. Die Hochschulklinik hat sich bereit erklärt, medizinisch notwendige Behandlungen von Menschen aus der Kriegsregion zu übernehmen. „Wir verfolgen den Krieg mit größter Sorge und Anteilnahme“, sagt MHH-Präsident Michael Manns. Die deutschen Hochschulen würden der Ukraine und vor allem ihren Hochschulen im Rahmen ihrer Möglichkeiten beistehen.

Die Leibniz-Uni hat ihren Studierenden und Mitarbeitern aus der Ukraine in einer Stellungnahme uneingeschränkte Solidarität und Mitgefühl ausgesprochen. „Dies richtet sich auch an unsere russischen Studierenden und Mitarbeitenden, die diesem politischen Drama ebenfalls schuldlos ausgeliefert sind“, heißt es weiter. Die Uni biete ihnen allen ein schützendes Umfeld.

Die Leibniz-Uni kooperiert mit drei ukrainischen Universitäten, der Kharkov National University of Radio and Electronics, der National Academy of Sciences of Ukraine und der Kyiv National Taras Shevchenko University. „Wir sind besorgt um unsere Partnerinnen und Partner in der Wissenschaft und um die Menschen vor Ort“, schreibt die Hochschulleitung.

Leibniz-Uni überprüft Kooperation mit Russland

Gleichzeitig unterhält die Uni „langjährige, fruchtbare und vertrauensvolle Kooperationen mit russischen Partneruniversitäten“, wie Sprecherin Mechtild von Münchhausen sagt. Besonders zur Polytechnischen Universität Peter-der-Große in Sankt Petersburg gebe es eine enge und freundschaftliche Partnerschaft, die seit mehr als 35 Jahren besteht.

Die Kontakte nach Russland stehen nun allerdings infrage. Die Leibniz-Uni will in enger Abstimmung mit anderen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland entscheiden, wie sie mit ihren russischen Kooperationen und Austauschprogrammen umgeht. „Dabei spielen, neben der moralischen Dimension, auch Sicherheitsaspekte eine Rolle“, erklärt von Münchhausen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher setze die Leibniz-Universität beim Kontakt mit autoritären Regimen auf den wissenschaftlichen Austausch als Motor für das gegenseitige Verständnis, sagt die Uni-Sprecherin. „Es ist in der aktuellen Situation zu konstatieren, dass Umstände eintreten können, die diese Form des Umgangs miteinander an ihre Grenzen bringen und die eine deutliche Positionierung des Wissenschaftssystems und daraus folgende Handlungen erzwingen.

Von Bärbel Hilbig