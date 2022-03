Hannover

Nach Angaben der IHK Hannover ziehen sich immer mehr hiesige Unternehmen wegen des Kriegs gegen die Ukraine aus dem russischen Markt zurück. Das habe eine Blitzumfrage unter 107 regionalen Unternehmen mit wirtschaftlichen Verflechtungen nach Russland ergeben.

Laut IHK ist bereits die Hälfte der Firmen, die die Umfrage beantwortet haben, dabei, ihre Geschäftsbeziehungen (egal ob Import oder Export) auf diesem Markt abzubrechen. Die IHK schätzt, dass etwa 500 Firmen in ihrem Bezirk Geschäftsbeziehungen mit Russland führen.

IHK: Unternehmen stehen hinter den Sanktionen

Laut Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, signalisierten die Unternehmen, dass sie „hundertprozentig hinter den Sanktionen stehen“. Viele Betriebe gingen weiter „und beenden ihr Russland-Geschäft, obwohl ihre Geschäfte nicht durch Sanktionen verboten sind“.

Die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Hannover erwarten in den kommenden Monaten auch indirekte Effekte: 56 Prozent sehen für sich höhere Kosten durch wegen der Krise steigende Energiepreise oder Beschaffungskosten. 40 Prozent erwarten weitere Störungen in ihren Lieferketten.

Die meisten der befragten Unternehmen (75 Prozent) waren bisher als Exporteure nach Russland aktiv, 17 Prozent beziehen Importe, eine eigene Produktion vor Ort betreiben 7 Prozent.

Russlandgeschäft spielt oft nur eine kleine Rolle

Für manche Firmen ist die Lage kritisch: „Jeder zwanzigste Betrieb ist auch existenziell betroffen“, da das Russland-Geschäft über die Hälfte des Gesamtumsatzes aus mache, teilt die IHK mit. Allerdings: Bei den meisten Unternehmen (am stärksten in der Umfrage vertreten: Maschinenbau, gefolgt von Chemieindustrie, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie dem Handel) spielen die Umsätze mit Russland laut IHK indes eine kleinere Rolle. Bei 63 Prozent liegt der Anteil demnach unter 5 Prozent des Gesamtumsatzes, bei 16 Prozent der Betriebe zwischen 5 und 15 Prozent.

Neue Infoseite

Die IHK hat hier auf einer eigens eingerichteten Seite im Internet Informationen für Firmen, die Geschäftsbeziehungen zu Partnern in Russland unterhalten, zusammengestellt.

