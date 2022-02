Hannover

Russland hat einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Auf Befehl von Präsident Wladimir Putin setzte das russische Militär eine Großoffensive gegen die Ukraine in Gang. Truppen drangen nach Angaben der ukrainischen Regierung von Osten, Norden und Süden in die Ukraine ein, in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten des Landes waren schwere Explosionen zu hören. Regierungschefs weltweit verurteilten den Angriff als einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Und auch HAZ-Leserinnen und -Leser reagieren entsetzt.

HAZ-Leser Dr. Raimund Krupinski: Realpolitik ist nicht immer demokratisch

Bereits Anfang der Neunzigerjahre warnte Samuel P. Huntington in seinem Werk „The Clash of Civilizations“ davor, dass ein Übergreifen des Westens und gar die Aufnahme der Ukraine in die Nato zu einer militärischen Antwort Russlands führen würde. Also genau das Szenario, das wir vor uns haben. Huntington war Politikwissenschaftler, Politiker, Mitbegründer der Zeitschrift „Foreign Affairs“ und auch Berater des US-Außenministeriums – also kein Putin-Versteher.

Genauso wie die USA in der Monroe-Doktrin Mittelamerika und die Karibik zu ihrer Einflusssphäre ernannt haben, in der sie keine fremden Mächte dulden, betrachtet Russland den Gürtel der umgebenden, ehemaligen Sowjetrepubliken als seine Glacis, in der die Nato nichts zu suchen hat. Das mag mit demokratischen Spielregeln nicht vereinbar sein, ist aber Realpolitik. Das hat auch ein Huntington, für den die Stärke der USA immer an erster Stelle stand, akzeptiert.

Wenn man Russland jetzt die gewünschte Zusicherung einer Neutralität der Ukraine gibt, kann man immer noch das Bes­tiarum an Vergeltungsmaßnahmen hervorholen, falls Russland sich nicht daran hält. Eine weitere Eskalation des Konflikts kann nur Verlierer hervorbringen. Dr. Raimund Krupinski, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Ein Feuerwehrmann ist in der ukrainischen Stadt Mariupol am Donnerstag inmitten von Trümmern nach dem russischen Beschuss im Einsatz. Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

HAZ-Leser Raimond Poppinga: Aus der Geschichte lernen

Wer hätte das gedacht? Putin kopiert nicht nur 1914 (Österreich gegen Serbien) und stellt ein Ultimatum, das der Gegner nie akzeptieren kann, in diesem Falle: Die USA müssen alle Truppen aus Ost- und Mitteleuropa zurückziehen! Auch die Argumentation von 1939 (Deutschland gegen Polen) muss herhalten, denn er müsse die russische Minderheit in der Ukraine beschützen. Sogar 2003 (USA gegen Irak) kommt aus der Mottenkiste mit der Begründung, die Ukraine könne Atomwaffen herstellen und einsetzen. Weiß Putin, dass alle drei genannten Ansätze im Desaster endeten? Raimund Poppinga, Hannover

HAZ-Leser Ernst Fischer: In einer Parallelwelt gelandet

Alle westlichen Staatschefs sind wiederholt beim Kremlchef aufgelaufen. Die Telefonleitungen liefen heiß, alles wurde versucht, um eine kriegerische Tragödie zu verhindern. Im Nachhinein ist festzustellen, dass Putin alle an der Nase herumgeführt hat. Ein wirkliches Interesse an einer Lösung für die Ukraine scheint es nicht gegeben zu haben. Androhungen von wirtschaftlichen Sanktionen verhallten.

Im Nachhinein betrachtet haben die westlichen Länder zu lange mit Maßnahmen gezögert. Nun werden diese Maßnahmen eine Ausbreitung des Krieges leider nicht mehr verhindern, denn der Kremlchef hat sich eine Parallelwelt geschaffen, die ihm ein Großrussisches Weltreich vorgaukelt. Mit der großen Gefahr für ganz Europa, bis hin zu einem Weltkrieg. Ernst Fischer, Reppenstedt

Menschen begutachten am Donnerstag an einer Straße in Kiew die Folgen des russischen Beschusses. Quelle: Mikhail Palinchak/AP/dpa

HAZ-Leser Dr. Hartmut Ilsemann: Im Mythos steckengeblieben

Immer häufiger bestimmen Mythen die politischen Entscheidungen der Gegenwart. Donald Trumps Schlachtruf „Make America great again“ wurde von der Erinnerung an die Westpioniere genährt. Boris Johnsons Eintreten für den Brexit hatte das glorreiche englische Empire im Sinn, und auch Wladimir Putin will das gesellschaftliche Gedenken an das großrussische Zarenreich für seine Zwecke nutzen.

Man darf nicht übersehen, dass kollektive Erinnerungsräume unreif und abwegig sind, wenn sie im Mythos stecken bleiben und jede realistische und menschenfreundliche Zukunftsperspektive verhindern. Die Liste von Staatsmännern, die zu Mördern wurden, ist lang. Zu Mao, Hitler, Stalin könnte sich jetzt Putin in der gegenwärtigen Lage hinzugesellen. Dr. Hartmut Ilsemann, Hannover

HAZ-Leser Andreas Möllery: Immer die gleichen Vorwände

Die Strategie Russlands dürfte nunmehr jedem klar sein. Russland behauptet seit Jahren, selbst bedroht zu sein. Zunächst war es die Nato, die ihr Machtgebiet ausgeweitet habe. Anschließend war es die Ukraine, die die Annektierung der Krim nicht akzeptieren wollte. Es war wieder die Ukraine, die die Abspaltung der Gebiete in Luhansk und Donezk nicht akzeptieren wollte. Und so wird es weiter vorgehen – es sind immer die gleichen Vorwände; Russland wird sich weiter als Opfer darstellen.

Es ist die gleiche Taktik, wie die Nazis den Angriff auf Polen am Beginn des Zweiten Weltkrieges begründet haben. Putin will die Ukraine einnehmen, das sollte allen klar sein. Gleichzeitig täuscht er alle damit, dass Verhandlungen zum Erfolg führen könnten. Die Welt zeigt sich regelmäßig von seinen Schritten überrascht und sieht unvorbereitet aus. So hat Hitler es damals mit Russland gemacht. Putin hat aus der Geschichte gelernt. Seine Gegner offenbar nicht. Andreas Möllery, Gehrden

Russische Truppen haben am Donnerstag ihren erwarteten Angriff auf die Ukraine gestartet. Russlands Präsident Putin wies die internationale Verurteilung und die Sanktionen zurück und warnte andere Länder, dass jeder Versuch einer Einmischung zu „Konsequenzen führen würde, die Sie noch nie gesehen haben“. Quelle: Uncredited/Russian Presidential Press Service/dpa

HAZ-Leser Werner Pinkenburg: Der Westen ist zu zögerlich

Es zeichnen sich Parallelen ab zu „Heim ins Reich“-Österreich damals und Sudetenland im Bezug auf die baltischen Staaten. Kommt dann Polen dran? Der Westen ist mal wieder zögerlich! Was Erdöl und Erdgas betrifft, da hat Putin doch gerade einen neuen Kunden gewonnen: China. Werner Pinkenburg, Bad Nenndorf

HAZ-Leser Eckhard Vinke: Ein Ausdruck von Hilflosigkeit

Wozu braucht die Welt eigentlich Russland? Zu Russland fällt mir im Moment eigentlich nur jede Menge menschenleere Gegend, Kälte, Öl, Gas, Holz, Gerüchte, Hackerangriffe, Giftmord an politischen Widersachern und menschenverachtende Politik ein. Wie will Russland seine Zukunft meistern, wenn es in wenigen Jahren seine Bodenschätze nicht mehr an den Westen verkaufen kann, weil wir mit Wärmedämmung, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien Alternativen zu russischen Rohstoffen geschaffen haben?

Vielleicht ist das Säbelrasseln nur noch ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Wie sagte US-Präsident Barack Obama einst passend: „Russland ist lediglich eine Regionalmacht“.

Und nicht zu vergessen: Die Menschen in der Ukraine haben mittlerweile den westlichen Lebensstil kennengelernt und was da möglich ist. Die werden russische Soldaten nicht freundlich begrüßen. Die werden die russischen Soldaten mangels Abwehrmöglichkeiten bei ihrem Siegeszug in die Ukraine gewähren lassen, aber hinter jedem Busch sitzen und auf die passende Gelegenheit für Widerstand und Sabotage warten. Hatten wir doch gerade in Afghanistan! Nichts daraus gelernt? Eckhard Vinke, Wietze

Eine Frau geht am Donnerstag in der ukrainischen Stadt Mariupol an den Trümmern nach russischem Beschuss vorbei. Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

HAZ-Leser Achim Bothmann: Größenwahnsinnige Despoten

Es passiert immer wieder – und es ist furchtbar! Größenwahnsinnige Despoten sitzen in ihren Palästen und spielen eine Art Schach. Doch die Figuren, die sie herumschieben, sind Menschen. Aktuell lässt der verschlagene Zar Putin seine Muskeln spielen. Er will Grenzverläufe wiederherstellen, die vor mehr als 100 Jahren galten. Dass dabei ein freier, unabhängiger Staat angegriffen und Völkerrecht massiv verletzt wird, ist ihm egal. Auch das unsagbare Leid, das er mit seinen Befehle auslöst, interessiert ihn nicht.

Leider gibt es genug Unterstützer in seinem Umfeld. Dabei spielen Angst oder eigene Machtfantasien der Beteiligten eine große Rolle. Wann steht der russische Bär endlich auf und beendet diesen Spuk? Es sind die eigenen Kinder, die an den Fronten verheizt werden! Achim Bothmann, Hannover

HAZ-Leser Alfred Schubert: Verstand ist abhanden gekommen

Ein altes russisches Sprichwort lautet: Wenn die Fahne flattert, ist der Verstand in der Trompete. Alfred Schubert, Wunstorf

Menschen versuchen am Donnerstag in Busse zu steigen, um Kiew zu verlassen. Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

HAZ-Leserin Christa Piep: Nicht mit Diktatoren verhandeln

Für Leute mit Geschichtskenntnissen wirkt das Verhalten der Bundesrepublik langsam peinlich. Es zeigt, was unsere Politiker in ihrer schulischen Ausbildung versäumt haben. Auch die Ukraine hat unter der Besatzung der deutschen Truppen während des Zweiten Weltkrieges sehr gelitten. Hat man vergessen, wie europäische Politiker aus veschiedenen Staaten zu Hitler gereist sind, um ihn von weiteren Besetzungen anderer europäischen Staaten abzuhalten? Natürlich ohne Erfolg! Putin ist ein Diktator. Mit solchen Politikern kann man nicht verhandeln.

Unser Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich ruhig bemühen, mit Putin zu verhandeln. Der lacht doch nur darüber, denn bis Deutschland kommen seine Truppen ohne großen Widerstand allemal. Christa Piep, Langenhagen

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HAZ-Leser Ernst Renz: Krieg schadet dem Klima

„Wenn es in der Ukraine tatsächlich zum Krieg kommt, werden alle etwas verlieren“. Für diese Aussage möchte ich mich bei der Autorin bedanken. Sie trifft nach meiner Überzeugung in jeder Hinsicht zu. Für mich beherrschen zwei Themen die Zeitungsnachrichten: die Ukraine-Krise und der Klimawandel – beides ist nicht zu trennen.

Wieviel klimaschädliche Abgase blasen Panzer und Kampfflugzeuge in die Luft, die von Putin und die des Westens? Hat Herr Putin, hat der Westen schon genug Verschmutzungsrechte für den Krieg oder die Kriegsvorbereitungen eingekauft?

Als Bürger fühle ich mich für dumm verkauft. Im Namen des Klimaschutzes wird alles teurer, das Heizen wird für viele Mitbürger nahezu unbezahlbar. Und gleichzeitig verschmutzt das Militär das Klima. Bei einem Klimawandel gibt es keine Gewinner! Das müsste auch Russland einsehen, die Permafrostböden sind nicht ohne Grund aufgetaut.

Gebt endlich der Diplomatie eine Chance, im Namen des Klimas. Putin ist bestimmt kein Engel. Aber die Amerikaner wollten vor Jahrzehnten auch keine Waffen des Feindes in ihrem Vorhof, Kuba. Ernst Renz, Hannover

Lesen Sie auch: Kommentar: Verdammte Pflicht – Putin und Selenskyj müssen den Frieden jetzt sichern

Auf Befehl von Präsident Wladimir Putin hat das russische Militär am Donnerstag eine Großoffensive gegen die Ukraine in Gang gesetzt. Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa (Archiv)

HAZ-Leser Dr. Hans Christian Hummel: Atomstrom wäre eine Lösung

Es zeichnet sich ab, dass wegen Wladimir Putins Ukraine-Abenteuer Erdgas knapp und teuer wird. Jetzt nach beschleunigtem Ausbau von Sonnen- und Windkraft zu rufen, klingt folgerichtig. Aber geht das überhaupt? Allein die Zahl der Windräder müsste bis zum Endstadium der geplanten Energiewende ungefähr versechsfacht werden, was kaum zu realisieren ist. Als Lösung bietet sich an, in der neu entstandenen Lage nach dem Vorbild von Frankreich und anderen EU-Staaten irgendwann auf ebenfalls klimaschonenden Atomstrom aus modernen Kernkraftwerken zurückzukommen. Dr. Hans Christian Hummel, Hannover

Von HAZ