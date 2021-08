Herr Gel, die Allgemeinheit kennt bloß „die Kripo“. Was macht Ihre Kriminalfachinspektion (KFI) 5?

Ich würde die KFI 5 das Herz der Kriminalpolizei Hannover nennen. Wir sind diejenigen, die mit modernen Methoden Tatorte sichern und Spuren auswerten. Hinzu kommt die Fahndung, die IT-Forensik, die Verwahrstelle, die Kriminalaktenhaltung mit mehr als 30.000 digitalisierten Akten. Meine über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Spezialkenntnisse, haben Lebens- und Berufserfahrung oder kommen mit dem aktuellen Wissensstand direkt von der Polizeiakademie. Ich finde diese Altersdiversität enorm wichtig.

Zur Inspektion gehören der Kriminaldauerdienst (KDD) und die Kriminaltechnik. Was bleibt da noch für die anderen Dienststellen?

Polizeiarbeit ist häufig Teamarbeit. Andere Dienststellen führen die Arbeit, die wir begonnen haben, mit ihrer Expertise fort. Dadurch, dass wir in der KFI 5 Dienstleister sind, werden unsere Leistungen in der gesamten Polizeidirektion und teilweise darüber hinaus abgerufen. Der KDD zum Beispiel wird unter anderem bei Mord, Sexualdelikten und Raubtaten bis hin zu Einbrüchen eingesetzt. So hat dieser viele Berührungspunkte zu anderen Stellen und arbeitet mit diesen eng zusammen.

Die Spurensicherung am Tatort ist nur eine der vielen Aufgaben des Kriminaldauerdienstes. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Hohe emotionale Intelligenz und ständiges Reflektieren“

Macht das die Arbeit gleichzeitig nicht auch sehr unübersichtlich?

Ich würde eher vielfältig sagen. Insbesondere beim KDD bilden die Mitarbeitenden ein sehr breites Spektrum ab. Sie müssen wechseln können zwischen der objektiven Aufnahme eines Tatorts bis hin zum Überbringen einer Todesnachricht. Das erfordert eine hohe emotionale Intelligenz und ständiges Reflektieren des eigenen Handelns. Das macht es aber auch sehr spannend.

Können wir uns die Verwahrstelle eigentlich wie im Kino vorstellen?

Wir haben dort mit über 7000 Verwahrstücken wirklich alles: vom Kugelschreiber bis zu Tresoren und Rauschgift. Die Herausforderung besteht mitunter darin, entsprechend sichere Verwahrorte zu finden. Gerade beispielsweise bei explosiven Stoffen.

Welche Fälle bleiben in Erinnerung?

Ereignisse bleiben beispielsweise entweder aufgrund ihres Modus Operandi, also der Vorgehensweise im Tatablauf, der Persönlichkeitsstruktur des Täters oder des Opfers in Erinnerung. Oder einfach, weil es ein neuer Sachverhalt ist. Mit Blick auf die Digitalisierung kann das zum Beispiel rund um Smart Home oder autonomes Fahren sein. Wenn das Auto als Tatmittel verwendet wird oder bestimmte Gespräche aufgezeichnet werden, dann ist das für unsere Ermittlungen interessant.

Am Ende geben Sie die Fälle immer zur weiteren Ermittlung ab. Fehlt da das Erfolgserlebnis?

Eigentlich gar nicht. Der Erfolg wird durch das eigene Handeln beeinflusst. Als ich Mitarbeiter im KDD war, war es für mich zum Beispiel ein Erfolg, wenn ich eine Spur sichern konnte und das Landeskriminalamt später einen Auswertetreffer mitgeteilt hat. Aber auch der enge Austausch mit den ermittelnden Einheiten zum Ermittlungsergebnis ist wichtig. Wenn wir erfahren, dass wir zur Tatklärung beigetragen haben – dann ist das ein Erfolgserlebnis.

Von Peer Hellerling