Hannover

Der Franz-Mock-Weg verbindet die Goethestraße mit der Calenberger Neustadt und führt an der Leine entlang Richtung Brühlstraße. Auf einem Teil der Strecke will die Stadt Hannover jetzt vier LED-Straßenleuchten installieren, um für mehr Sicherheit auf dem Weg zu sorgen. „Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte eine Anwohnerin am Montagabend im Bezirksrat Mitte.Erst kürzlich war auf dem Franz-Mock-Weg eine junge Frau vergewaltigt worden.

Bezirksbürgermeisterin: Noch lange nicht am Ziel

Zudem habe sich eine Dealerszene auf dem Areal ausgebreitet, berichtete die Anwohnerin in der Sitzung. Stadtbezirksmanagerin Claudia Göttler meinte, dass es die Drogenszene schon seit Jahren gebe. „Die Polizei hat das im Blick und ist mit Zivilfahndern vor Ort“, sagte Göttler. Vollkommen beruhigen konnte die Anwohnerin das nicht. „Der gesamte Bereich ist problematisch“, sagte sie. Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch versprach, dass es nicht bei ein paar Lampen bleiben werde. „Wir sind noch lange nicht am Ziel“, sagte sie.

Von Andreas Schinkel