Hannover

Die Polizei Hannover hat aktuelle Zahlen zu den Straftaten in allen Stadtteilen veröffentlicht. Hier haben wir die wichtigsten Daten für Sie grafisch aufbereitet. Wählen Sie selbst Ihren eigenen Stadtteil an, um Fallzahlen und Entwicklungen auf einen Blick zu sehen:

Die Karte zeigt, wo das Verbrechen in Hannover zu Hause ist: Insgesamt registrierte die Polizei im abgelaufenen Jahr 70.212 Straftaten. Sofern diese Taten einem einzelnen Stadtteil zugeordnet werden können, war es wie schon 2017 im Stadtteil Mitte am gefährlichsten – allerdings ist dort auch am meisten los. Insgesamt ist die Zahl der Verbrechen in Hannover rückläufig. Ob das auch für Ihren Stadtteil gilt, sehen Sie in den folgenden Grafik:

Als eines der gefürchtetsten Verbrechen unter den Einwohnern einer Stadt gelten Raubüberfälle. Insgesamt 544 solcher Taten gab es im Jahr 2018 in Hannover. Sie verteilen sich über die ganze Stadt, jedoch gibt es, wie die folgende Karte zeigt, Stadtteile mit einer relativ hohen Zahl an Taten:

Auch hier dominiert also der Stadteil Mitte. „Aufgrund der vielfältigen Aufenthaltsgründe im Innenstadtbereich Hannovers überrascht es nicht“, heißt es seitens der Polizei. Soll heißen: Nicht zuletzt die Partyviertel Steintor und Altstadt, der Hauptbahnhof samt Raschplatz, die Diskotheken sowie der hohe Anteil an Pendlern und Besuchern tragen dazu bei.

Ob es in Ihrem Stadtteil Raubüberfälle gab, und wie sich dieses Delikt in Ihrer Nachbarschaft in den vergangenen Jahren entwickelt hat, zeigt Ihnen die folgende Grafik:

Die Zahl der Körperverletzungen in Hannover hat zuletzt abgenommen: Im Jahr 2018 verzeichnete die Polizei 7.002 Fälle, im Jahr zuvor waren es noch rund 150 mehr, ein Jahr davor gar fast 1000 mehr. In der folgenden Grafik sehen Sie, wie sich diese Entwicklung in Ihrem Stadtteil zeigt:

Von Einbrüchen war Kirchrode mit 98 Taten am stärksten betroffen, 2017 waren es noch 74. Allerdings konnte die Polizei diesbezüglich auch einen Erfolg vermelden: „Die Steigerung lässt sich auf eine Serie von Taten durch sechs Beschuldigte zurückführen.“ Die Verdächtigen seien alleine in Kirchrode für 30 Einbrüche verantwortlich gewesen. Ebenfalls stark von Einbrüchen betroffene Stadtteile sind die Südstadt (91) und List (73).

Bei den Einbrüchen gibt es auch aktuelle Zahlen für das laufende Jahr 2019. Jede Woche veröffentlicht die HAZ die Daten für die einzelnen Stadtbezirke in Hannover sowie für alle Kommunen des Umlands. Lesen Sie hier weiter und überprüfen Sie, wie oft in Ihrer Nachbarschaft in diesem Jahr bereits eingebrochen wurde.

Von hel/red