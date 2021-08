Hannover

Hannovers Problemzone heißt Mitte. In der Innenstadt bereiten den Ordnungsbehörden Kriminelle, Trinker, Obdachlose, Drogenhändler und -konsumenten Sorgen. Das zeigt auch der jetzt veröffentlichte Sicherheitsbericht von Polizei und Stadt für das Jahr 2020 – im Fokus dabei steht vor allem der Bereich im Zentrum und rund um den Hauptbahnhof.

Insgesamt gab es in allen 51 Stadtteilen Hannovers zusammengenommen weniger Straftaten als im Jahr zuvor: 68.540 Delikte registrierte die Polizei in der Landeshauptstadt 2020 – 2019 waren es 69.613 Taten.

Seit 2016 veröffentlichen Polizei und Stadt – aufgeschlüsselt nach Stadtteilen – einmal im Jahr einen Sicherheitsbericht. Aufgeführt sind ausschließlich Delikte, die einen Bezug zum öffentlichen Raum haben und sich im besonderen Maße auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung auswirken: Raubüberfälle, Körperverletzungen, Diebstähle (darunter Wohnungseinbrüche), Sachbeschädigungen und Rauschgiftdelikte.

Kriminalität am Hauptbahnhof Hannover

Trotz Lockdowns im Frühjahr und im Winter 2020, als deutlich weniger Menschen in der City unterwegs waren sowie Geschäfte, Kneipen und Restaurants geschlossen hatten, hat sich die Anzahl der Straftaten im Bezirk Mitte von 19.466 im Jahr 2019 auf 21.368 Delikte im vergangenen Jahr erhöht. Ein Grund für die Erhöhung könnte sein, dass erstmals in der Statistik auch die Zahlen der Bundespolizei eingeflossen sind. In der Inspektion am Ernst-August-Platz laufen sämtliche Delikte auf, die im Bereich des Hauptbahnhofs begangen werden – ein Ort, wo sich große Teile der sogenannten Randständigen-Szene aufhält.

Einsatz am Hauptbahnhof: Erstmals sind die Zahlen der Bundespolizei mit in die Statistik eingeflossen. Quelle: Behrens

„Aufgrund der vielfältigen Aufenthaltsgründe für Menschen im Innenstadtbereich Hannovers überrascht es nicht, dass der überwiegende Teil der Straftaten des Stadtbezirks Mitte im Stadtteil Mitte registriert wurde“, heißt es im Bericht.

Die konkreten Zahlen: Im Stadtteil Mitte gab es 17.542 Delikte, in der Calenberger Neustadt 1.736, in der Oststadt 1.737 und im Zoo-Viertel wurden 353 Straftaten registriert. Besonders auffällig: Die Zahl der Raubdelikte hat mit 355 im zurückliegenden Jahr einen Höchststand erreicht.

Deutlich mehr Überfälle Die Zahl der Überfälle ist 2020 im gesamten Stadtgebiet von Hannover deutlich gestiegen. 713 Raubtaten wurden zur Anzeige gebracht. Das sind knapp 200 mehr, als im Vorjahr. Auffällig ist, dass insbesondere die Überfälle auf Straßen, Wegen und Plätzen zugenommen haben – von 189 auf 338 Delikte. Einen Rückgang gab es dagegen bei den Körperverletzungen – 6881 Fälle gab es (minus 357). Bedingt durch die Lockdown-Maßnahmen und damit verbunden die Tatsache, dass mehr Menschen 2020 zu Hause waren, gab es auch einen Rückgang bei den Einbrüchen: Die Zahl sank von 1037 auf 706 Delikte.

Neben dem Bezirk Mitte stieg im ersten Corona-Jahr das Kriminalitätsgeschehen auch im Bezirk Südstadt-Bult. 4431 Fälle (plus 542) gab es dort. In Döhren-Wülfel gab es ebenfalls mehr Straftaten: 3100 Delikte zählte die Polizei (plus 163). In Linden-Limmer stieg die Zahl der Fälle auf 5097 (plus 212) und im Bezirk Ahlem-Davenstedt-Badenstedt auf 2195 (plus 44).

Ordnungsdienst ist viel mit Abstandsregeln beschäftigt

Laut Sicherheitsbericht bestand 2020 ein großer Teil der Arbeit des städtischen Ordnungsdienstes darin, die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Grünflächen zu überwachen. Außerdem erteilte der Ordnungsdienst Personen, die in der Öffentlichkeit schliefen oder lagerten im gesamten Stadtgebiet 7375 mündliche Verwarnungen (7050 davon allein im Bezirk Mitte) und 1723 Platzverweise (1661 im Bezirk Mitte).

Auf Streife: Zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes am Steintor. Quelle: Dröse

Trinker wurden in ganz Hannover 2895 Mal (1977 im Bezirk Mitte) mündlich ermahnt, 311 kassierten Platzverweise (165 im Bezirk Mitte). Aggressiven Bettlern erteilten Ordnungsdienst-Mitarbeiter 1664 Verwarnungen (1421 davon im Bezirk Mitte) und 1241 Platzverweise (1193 im Bezirk Mitte).

Straßenmusiker wurden 1551 Mal mündlich verwarnt (1371 im Bezirk Mitte). 181 erhielten Platzverweise (168 im Bezirk Mitte) und neun bekamen eine Anzeige (alle im Bezirk Mitte). Öffentliches Urinieren wurde 25 Mal mit einer Anzeige sanktioniert (15 im Bezirk Mitte), dazu gab es 19 Platzverweise (acht im Bezirk Mitte) und elf mündliche Ermahnungen.

Nicht angeleinte Hunde als Ärgernis

Wegen nicht angeleinter Hunde ermahnte der Ordnungsdienst im gesamten Stadtgebiet 1982 Herrchen und Frauchen und leitete 27 Ordnungswidrigkeitverfahren ein. In insgesamt 28.161 Fällen gaben Ordnungsdienst-Mitarbeiter Bürgern Auskünfte.

Waldheim am sichersten Wo ist es in Hannover am sichersten? Immer noch in Waldheim. Wie 2019 gab es im vergangenen Jahr dort die wenigsten Straftaten im gesamten Stadtgebiet. 74 Fälle registrierte die Polizei. Zwar gab es im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von zwölf Delikten – dennoch bleibt Waldheim top. Auch Isernhagen-Süd war 2020 mit 90 gemeldeten Straftaten einer der sichersten Stadtteile, auf Platz drei folgt Wülferode, wo die Polizei im zurückliegenden Jahr 117 Delikte zählte. Der Stadtteil Mitte bleibt mit 17.542 Straftaten unangefochten der unsicherste Bereich in Hannover. Dahinter folgte 2020 mit großem Abstand die Südstadt mit 3987 Delikten. Ebenfalls im Ranking der unsicheren Stadtteile oben ist die Nordstadt – 2796 Straftaten wurden dort angezeigt.

Von Britta Mahrholz